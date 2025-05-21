Обсяги кредитів зростають: У Нацбанку розповіли, кому банки видають позики

Приріст кредитного портфеля клієнтів банків прискорюється, банки залишаються стійкими завдяки запасу капіталу, а збереження прибутковості сектору сприятиме подальшому нарощенню кредитного портфеля.

Про це йдеться в Огляді банківського сектору за перший квартал 2025 року, повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ).

"Зростання чистого гривневого кредитного портфеля бізнесу за перший квартал прискорилося до 9,5% до попереднього кварталу та до 28,4% у річному вимірі. Банки всіх груп жваво нарощували обсяги кредитів. Традиційно зростали обсяги кредитів аграріям, підприємствам оптової торгівлі, а також у сфері будівництва та машинобудування", – зазначають у Нацбанку.

За даними НБУ, у першому кварталі в Україні зростала роль несубсидійованого кредитування бізнесу, а питома вага субсидійованих кредитів у межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" у загальному чистому працюючому портфелі бізнесу скоротилася до 31,2%. Серед основних причин – збереження сприятливих умов кредитування поза програмою та стійкий попит на несубсидійовані кредити.

"Оскільки заборгованість перед банками із компенсації відсотків зберігається, програма потребує подальшого вдосконалення, зосередження підтримки на інвестиційних проєктах та кредитуванні в ризикованіших регіонах", – вказують у Нацбанку.

Окрім цього, в Україні зберігається попит бізнесу на фінансування капітальних інвестицій – за перший квартал кредити строком понад три роки збільшилися на 8,5%, зауважили в НБУ. Швидшими темпами зростали середньострокові позики із терміном погашення від одного до трьох років – на 21,6% за перший квартал та на понад 34% за рік.

У Нацбанку розповіли і про активність банків у кредитування населення.

Зокрема, збільшується обсяг чистих гривневих кредитів фізичним особам: він зріс на 6,7% за квартал та на 35,9% за рік. Головним чином, це відбувається через зростання обсягів незабезпечених позик.

А от зростання портфеля іпотечних кредитів, за даними Нацбанку, уповільнюється третій квартал поспіль. Це пояснюється подальшою перебудовою та відповідним сповільненням домінуючої в іпотечному кредитуванні програми "єОселя".

Водночас поліпшується якість кредитного портфеля, зазначають в НБУ.

"Частка корпоративних позичальників, що зазнали дефолту за гривневими кредитами в першому кварталі, знизилася до близько 3% – це ліпше за середні показники до повномасштабного вторгнення. Визначення непрацюючих кредитів (NPL) за оновленою методологією згідно з вимогами ЄС не мало суттєвого впливу на частку NPL. Ця частка скоротилася на 1,7 в. п. за квартал та на 7,5 в. п. за рік – до 28,6%", – йдеться у повідомленні Національного банку.

Щодо коштів фізичних осіб на рахунках в банках, то обсяг гривневих коштів зріс на 0,5% за квартал і на 12,5% за рік. Аналітики НБУ зазначають, що незначне січневе сезонне зниження коштів компенсувалося в наступні місяці, а частка строкових коштів збільшилася до 34,3%. В той же час, рівень доларизації вкладів клієнтів в першому кварталі 2025 року знизився до 31,1% на тлі укріплення курсу гривні.

Як поінформували в Нацбанку, ставки за гривневими депозитами поступово зростають, що відбувається внаслідок підвищення облікової ставки: ставка за новими гривневими вкладами населення зросла до 9,8% річних, а за залученими коштами суб’єктів господарювання – до 9,1%. Що стосується позик для бізнесу, то ринкові ставки за кредитами в гривні в середньому становлять 15,5% річних.

Читайте також: Прив’язка курсу гривні до євро замість долара США: У Нацбанку назвали приблизні строки

В НБУ також повідомили, що за перший квартал 2025 року банківський сектор отримав 40 млрд грн прибутку, 65,7% якого сформували державні банки включно з АТ КБ "ПриватБанк". У той же час, збиток за підсумками кварталу отримали 10 малих банків (лише 0,4 млрд грн).

"Основа прибутковості – висока операційна ефективність за низьких відрахувань у резерви. Прибутковість банківської системи в цілому нормалізується, структура доходів наближається до довоєнної. Достатній прибуток підтримує капітал банків, даючи змогу не лише надалі виконувати регуляторні вимоги, зокрема за результатами оцінки стійкості, а й нарощувати кредитування економіки", – зазначається у повідомленні Нацбанку.

Як повідомлялося, за даними НБУ, протягом першого кварталу 2025 року кредитування стало ключовим чинником підтримки активів та прибутковості банків за збереження високої операційної ефективності та низьких відрахувань у резерви: чистий процентний дохід банків збільшився на 13,7% в річному вимірі, попри незначне звуження процентної маржі до 7,4%, яке відбулося внаслідок зростання вартості зобов’язань передусім у корпоративному сегменті.