Банки отримали 40 мільярдів чистого прибутку за квартал. Дві третини припало на державні

Банки України за перший квартал отримали 40 мільярдів чистого прибутку

Платоспроможні банки в Україні за перший квартал цього року отримали 40 млрд грн чистого прибутку, 65,7% якого сформували державні банки.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку України. 

Як зазначаєтья, протягом кварталу кредитування стало ключовим чинником підтримки активів та прибутковості банків за збереження високої операційної ефективності та низьких відрахувань у резерви.

Чистий процентний дохід збільшився на 13,7% в річному вимірі, попри незначне звуження процентної маржі до 7,4%, яке відбулося внаслідок зростання вартості зобов'язань передусім у корпоративному сегменті.

Збільшенню дохідності активів сприяло зростання дохідності високоліквідних депозитних сертифікатів НБУ, яке супроводжувало цикл підвищення ключової ставки. Натомість дохідність кредитів та ОВДП залишалася майже сталою.

Чистий комісійний дохід зріс на 10,4% у річному вимірі насамперед завдяки збільшенню доходу від обслуговування платіжних операцій. Позитивний результат переоцінки ОВДП – ще одна складова зростання операційного доходу за цей період.

Операційна ефективність банків зросла з огляду на скорочення всіх основних складових операційних витрат. Операційно збитковими за квартал були 11 банків із 60.

На початку травня стало відомо, що Національний банк України відновлює окремі вимоги до оцінки банками кредитного ризику, підготовки планів відновлення діяльності та побудови системи управління ризиками.

Як повідомлялося, станом на 1 квітня частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі скоротилася до 28,6%, або на 1,7 відсоткових пункта порівняно з показником на початок року.

Голова НацБанку, ЧОМУСЬ, «соромиться» назвати суму ВИВЕДЕНИХ ГРОШЕЙ з України, з 2019 року!?!?
19.05.2025 19:28 Відповісти
Треба побільше банків, а решту бізнесу за непотрибом закрити. Заживесо як в Північній Кореї!
19.05.2025 19:29 Відповісти
що ж таке необхідне для споживчого кошика населення у період війни виробляють банки, що Чистий прибуток 40 мільйярдів за вкартал
19.05.2025 19:35 Відповісти
Дві третини припало на державні

Все, як при Януковичі - державні банки тупо молотять бюджетне бабло.
І бабусям на проплаених сходняках під КМДА звідти ж платять.
Вважайте,тщо ми з своїх податків фінансуємо ЗЕлену тітушню.
Ось для цього ЗЄ у 2019 конче потрібно було змінити керівництво НБУ.
19.05.2025 20:03 Відповісти
Скільки вони свого прибутку відправляють на допомогу ЗСУ ? економіка зруйнована банки заробляють гроші.
19.05.2025 20:07 Відповісти
Тепер всім зрозуміло навіщо Беня посадив свою мавпочку в крісло президента...ніяк не може забути про Приватбанк
19.05.2025 20:10 Відповісти
Усім хреново. Бо війна. А банки, аптеки і попи процвітають ! Зайшов вчора в Ощадбанк заплатити за воду (6 грн.) Платіжка -- 40 грн !!!!!!!!!!!!!!!!!! Думай -те !!!
19.05.2025 20:50 Відповісти

