Банки отримали 40 мільярдів чистого прибутку за квартал. Дві третини припало на державні

Платоспроможні банки в Україні за перший квартал цього року отримали 40 млрд грн чистого прибутку, 65,7% якого сформували державні банки.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку України.

Як зазначаєтья, протягом кварталу кредитування стало ключовим чинником підтримки активів та прибутковості банків за збереження високої операційної ефективності та низьких відрахувань у резерви.

Чистий процентний дохід збільшився на 13,7% в річному вимірі, попри незначне звуження процентної маржі до 7,4%, яке відбулося внаслідок зростання вартості зобов'язань передусім у корпоративному сегменті.

Збільшенню дохідності активів сприяло зростання дохідності високоліквідних депозитних сертифікатів НБУ, яке супроводжувало цикл підвищення ключової ставки. Натомість дохідність кредитів та ОВДП залишалася майже сталою.

Чистий комісійний дохід зріс на 10,4% у річному вимірі насамперед завдяки збільшенню доходу від обслуговування платіжних операцій. Позитивний результат переоцінки ОВДП – ще одна складова зростання операційного доходу за цей період.

Операційна ефективність банків зросла з огляду на скорочення всіх основних складових операційних витрат. Операційно збитковими за квартал були 11 банків із 60.

На початку травня стало відомо, що Національний банк України відновлює окремі вимоги до оцінки банками кредитного ризику, підготовки планів відновлення діяльності та побудови системи управління ризиками.

Як повідомлялося, станом на 1 квітня частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі скоротилася до 28,6%, або на 1,7 відсоткових пункта порівняно з показником на початок року.