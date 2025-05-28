У "Дії" тепер можна бронювати більшу кількість фахівців критично важливих підприємств. Як це працює?

На порталі "Дія" з'явився функціонал, що дозволяє критично важливим підприємствам забронювати більше фахівців.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.

"Тепер до загальної кількості військовозобов'язаних на підприємстві зараховують працівників, яких мобілізували після 18 травня 2024 року. Тому компанія може забронювати більше фахівців. Наприклад: у вас 80 працівників на обліку і ще 20 – мобілізовані після 18 травня. Раніше враховувалися тільки 80. Тепер – 100. І якщо можна забронювати, наприклад, 50%, то раніше це було 40 людей, а тепер – 50", – пояснили в Мінцифри.

Якщо мобілізовані працівники автоматично до загальної кількості не зараховувалися, роботодавець має звернутися до ТЦК та СП, щоб оновити їхні дані.

Також у переліку не враховують працівників, заброньованих в іншій компанії.

Подати заявку на бронювання можуть наступні:

юридичні особи або їхні філії;

компанія має бути в Єдиному переліку критично важливих (ті, що забезпечують армію, критичну інфраструктуру, економіку, медицину тощо);

працівники мають бути офіційно працевлаштовані;

у Реєстрі військовозобов'язаних має бути зазначено, що працівника "виключено з військового обліку" – тобто він працює в компанії і не стоїть на обліку в ТЦК та СП.

Зміни, згідно з якими в загальній кількості військовозобов'язаних працівників враховуються працівники, призвані на військову службу під час мобілізації після 18 травня 2024 року, передбачені пунктом 12 постанови Кабінету Міністрів №76 "Деякі питання реалізації положень закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час" зі змінами, внесеними згідно з постановою №436 від 15 квітня 2025 року.

Наприкінці листопада 2024 року уряд оприлюднив постанову №1332 з оновленим порядком бронювання від мобілізації з використанням державного порталу "Дія".

Документ передбачає необхідність підтвердження критичності всіма підприємствами, які мають на сьогодні цей статус, для збереження заброньованими їхніх співробітників. Згідно з ним, підприємства повинні мати середню зарплату від 2,5 мінімальної (зараз – 20 тис. грн на місяць) протягом останнього кварталу, їхні працівники-претенденти на бронювання також повинні будуть мати таку зарплату хоча б місяць у цьому кварталі.

Раніше в травні цього року повідомлялося, що Міністерство цифрової трансформації працює над альтернативним способом внесення даних у реєстри для підприємств із керівниками-іноземцями.

У квітні стало відомо, що Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє підприємствам, що обслуговують об’єкти критичної інфраструктури сектору системи життєзабезпечення, бронювати до 75% своїх працівників.