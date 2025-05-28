БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
1 392 3

У "Дії" тепер можна бронювати більшу кількість фахівців критично важливих підприємств. Як це працює?

Як у

На порталі "Дія" з'явився функціонал, що дозволяє критично важливим підприємствам забронювати більше фахівців.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації. 

"Тепер до загальної кількості військовозобов'язаних на підприємстві зараховують працівників, яких мобілізували після 18 травня 2024 року. Тому компанія може забронювати більше фахівців. Наприклад: у вас 80 працівників на обліку і ще 20 – мобілізовані після 18 травня. Раніше враховувалися тільки 80. Тепер – 100. І якщо можна забронювати, наприклад, 50%, то раніше це було 40 людей, а тепер – 50", – пояснили в Мінцифри.

Якщо мобілізовані працівники автоматично до загальної кількості не зараховувалися, роботодавець має звернутися до ТЦК та СП, щоб оновити їхні дані.

Також у переліку не враховують працівників, заброньованих в іншій компанії.

Подати заявку на бронювання можуть наступні:

  • юридичні особи або їхні філії;
  • компанія має бути в Єдиному переліку критично важливих (ті, що забезпечують армію, критичну інфраструктуру, економіку, медицину тощо);
  • працівники мають бути офіційно працевлаштовані;
  • у Реєстрі військовозобов'язаних має бути зазначено, що працівника "виключено з військового обліку" – тобто він працює в компанії і не стоїть на обліку в ТЦК та СП.

Зміни, згідно з якими в загальній кількості військовозобов'язаних працівників враховуються працівники, призвані на військову службу під час мобілізації після 18 травня 2024 року, передбачені пунктом 12 постанови Кабінету Міністрів №76 "Деякі питання реалізації положень закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час" зі змінами, внесеними згідно з постановою №436 від 15 квітня 2025 року.

Наприкінці листопада 2024 року уряд оприлюднив постанову №1332 з оновленим порядком бронювання від мобілізації з використанням державного порталу "Дія".

Документ передбачає необхідність підтвердження критичності всіма підприємствами, які мають на сьогодні цей статус, для збереження заброньованими їхніх співробітників. Згідно з ним, підприємства повинні мати середню зарплату від 2,5 мінімальної (зараз – 20 тис. грн на місяць) протягом останнього кварталу, їхні працівники-претенденти на бронювання також повинні будуть мати таку зарплату хоча б місяць у цьому кварталі.

Раніше в травні цього року повідомлялося, що Міністерство цифрової трансформації працює над альтернативним способом внесення даних у реєстри для підприємств із керівниками-іноземцями.

У квітні стало відомо, що Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє підприємствам, що обслуговують об’єкти критичної інфраструктури сектору системи життєзабезпечення, бронювати до 75% своїх працівників.

Автор: 

бізнес (1194) бронювання (203) мобілізація (475) Дія (634)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У "Дії" тепер можна бронювати більшу кількість фахівців критично важливих підприємств. Як це працює?
Працює так: Якщо ви прокурор, суддя, поліцейський, воно працює добре. Коли простий смертний - тимчасовий збій... ой, вас помилково мобілізували, але рішення про мобілізацію відміняти не можна!
показати весь коментар
28.05.2025 18:02 Відповісти
Ніяк не сховатися маминій квіточці від конституційного обов'язку захищати Батьківщину... Біда-лишенько...
показати весь коментар
28.05.2025 18:04 Відповісти
Цілі оранжереї таких квіточок з поліцейських і прокурорських пенсіонерів, що в 35 років пенсії та інвалідності собі оформили, ківтнуть собі не переквітнуть, а діди віком 50+ в ЗСУ скриплячи суглобами службу тягнуть...
показати весь коментар
28.05.2025 18:14 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 