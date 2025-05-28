Philip Morris інвестувала 60 мільйонів у будівництво укриття для працівників нової фабрики та місцевих мешканців на Львівщині

Компанія "Філіп Морріс Україна" відкрила нове сучасне укриття на території фабрики у Львівській області. Воно розраховане на 170 осіб і забезпечуватиме захист як працівників фабрики, так і місцевих мешканців під час повітряних тривог або надзвичайних ситуацій.

Інвестиції у проєкт склали близько 60 мільйонів гривень, повідомили у пресслужбі компанії.

У "Філіп Морріс Україна" уточнили, що укриття повністю відповідає всім чинним вимогам та стандартам безпеки та розраховане на комфортне перебування людей протягом 48 годин. Зокрема, простір оснащений:

системою вентиляції з використанням противибухових клапанів та кондиціонування

повітря;

системою оповіщення та пожежогасіння з резервним живленням;

системою водопостачання та каналізації, системою опалення, радіомовленням, телефонним зв’язком та відеоспостереженням;

місцями для відпочинку та сидіння;

запасом води та продовольства на випадок тривалого перебування.

Укриття також обладнане з урахуванням потреб людей з інвалідністю. У приміщенні передбачено медичний куточок, санітарні вузли, душові кімнати та кухонний простір, додали у "Філіп Морріс Україна".

"У нинішніх умовах безпека наших людей – це не просто вимога часу, але й наша відповідальність. Ми відкриваємо це укриття як ще один доказ того, що турбота про працівників для нас на першому місці. Але ця турбота — не лише про комфорт і захист, але й про віру у країну. Ми продовжуємо інвестувати в Україну, і ці інвестиції демонструють нашу довгострокову стратегію як інвестиційного амбасадора та підтримку економіки в умовах воєнного стану", – зазначив генеральний директор компанії Максим Барабаш.

Будівництво укриття було розпочато у вересні 2024 року після запуску нової фабрики, у яку компанія інвестувала $30 млн. До цього працівники користувалися модернізованим укриттям на території Львівської міської територіальної громади, куди компанія вклала приблизно 1,3 млн грн.

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Як повідомлялося, у березні компанія "Філіп Морріс Україна" вивела на планову потужність свою нову фабрику на Львівщині, яка була запущена у травні 2024 року.

Philip Morris International (PMI) – міжнародна тютюнова компанія, її дочірній підрозділ "Філіп Морріс Україна" працює на українському ринку з 1994 року. За цей час компанія інвестувала в економіку України понад $750 млн, а з початку повномасштабного вторгнення виділила понад 400 млн грн на гуманітарні проєкти.