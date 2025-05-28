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Philip Morris інвестувала 60 мільйонів у будівництво укриття для працівників нової фабрики та місцевих мешканців на Львівщині

Philip Morris відкрила укриття для працівників нової фабрики на Львівщині

Компанія "Філіп Морріс Україна" відкрила нове сучасне укриття на території фабрики у Львівській області. Воно розраховане на 170 осіб і забезпечуватиме захист як працівників фабрики, так і місцевих мешканців під час повітряних тривог або надзвичайних ситуацій.

Інвестиції у проєкт склали близько 60 мільйонів гривень, повідомили у пресслужбі компанії.

У "Філіп Морріс Україна" уточнили, що укриття повністю відповідає всім чинним вимогам та стандартам безпеки та розраховане на комфортне перебування людей протягом 48 годин. Зокрема, простір оснащений:

  • системою вентиляції з використанням противибухових клапанів та кондиціонування
  • повітря;
  • системою оповіщення та пожежогасіння з резервним живленням;
  • системою водопостачання та каналізації, системою опалення, радіомовленням, телефонним зв’язком та відеоспостереженням;
  • місцями для відпочинку та сидіння;
  • запасом води та продовольства на випадок тривалого перебування.

Philip Morris відкрила укриття для працівників нової фабрики на Львівщині

Укриття також обладнане з урахуванням потреб людей з інвалідністю. У приміщенні передбачено медичний куточок, санітарні вузли, душові кімнати та кухонний простір, додали у "Філіп Морріс Україна".

"У нинішніх умовах безпека наших людей – це не просто вимога часу, але й наша відповідальність. Ми відкриваємо це укриття як ще один доказ того, що турбота про працівників для нас на першому місці. Але ця турбота — не лише про комфорт і захист, але й про віру у країну. Ми продовжуємо інвестувати в Україну, і ці інвестиції демонструють нашу довгострокову стратегію як інвестиційного амбасадора та підтримку економіки в умовах воєнного стану", – зазначив генеральний директор компанії Максим Барабаш.

Philip Morris відкрила укриття для працівників нової фабрики на Львівщині

Будівництво укриття було розпочато у вересні 2024 року після запуску нової фабрики, у яку компанія інвестувала $30 млн. До цього працівники користувалися модернізованим укриттям на території Львівської міської територіальної громади, куди компанія вклала приблизно 1,3 млн грн.

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Як повідомлялося, у березні компанія "Філіп Морріс Україна" вивела на планову потужність свою нову фабрику на Львівщині, яка була запущена у травні 2024 року.

Philip Morris International (PMI) – міжнародна тютюнова компанія, її дочірній підрозділ "Філіп Морріс Україна" працює на українському ринку з 1994 року. За цей час компанія інвестувала в економіку України понад $750 млн, а з початку повномасштабного вторгнення виділила понад 400 млн грн на гуманітарні проєкти.

Автор: 

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