Негода спричинила знеструмлення у двох областях

Станом на ранок 29 травня через негоду повністю або частково знеструмлений 21 населений пункт у двох областях. Також енергетики фіксують зниження рівня споживання електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що ремонтні бригади обленерго працюють над тим, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів. Відновлювальні роботи планують завершеити до кінця доби.

Також станом на 9:30, рівень споживання світла був на 4,2% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня. Це пояснюють меншою хмарністю у кількох регіонах, що зумовлює ефективнішу роботу побутових сонячних електростанцій.

В "Укренерго" нагадали, що наразі українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

Як повідомлялося, на початку квітня "Енергоатом" вивів у планові ремонти два енергоблоки і до кінця серпня збирається завершити їх на всіх дев'яти енергоблоках АЕС, які перебувають під контролем України.

При цьому Міністерство енергетики затвердило графіки планових ремонтів на енергообʼєктах та графіки відновлення обладнання на 2025 рік таким чином, щоб мінімізувати можливий дефіцит потужності та уникнути необхідності запровадження графіків відключення світла.