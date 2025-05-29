Посадовець Міграційної служби Одещини "забув" задекларувати 83 мільйони. ФОТО

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру начальнику одного з управлінь Головного управління Державної міграційної служби в Одеській області. Він не вніс до своєї декларації активи на понад 83 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зокрема, йдеться, про незадекларовану нерухомість, елітний транспортний засіб та активи, оформлені на близьких осіб, але фактично контрольовані самим чиновником.

Зокрема, службовець не задекларував:

житловий будинок у центрі Одеси загальною площею 200,5 кв. м. із земельною ділянкою орієнтовною вартістю понад 7 млн грн, зареєстрований на матір неповнолітніх дітей міграційника;

автомобіль Mercedes-Benz G 400 D 2023 року вартістю 5,6 млн грн, зареєстрований на матір посадовця;

інші активи, оформлені на матір, але щодо яких у нього наявне вирішальне право розпорядження – офісну будівлю (195,8 кв. м), базу відпочинку (апартаменти площею 94,9 кв.м), приміщення магазинів та земельні ділянки в м. Білгород-Дністровському та смт Затока.

Також слідство перевіряє правомірність декларування 37 одиниць криптовалюти Bitcoin вартістю понад 57,7 млн грн, які нібито належать дружині посадовця, а також готівкових коштів у сумі 100 тис. євро та $200 тис.

Загальна вартість недостовірних відомостей у декларації становить понад 83 млн грн, що в понад 500 разів перевищує встановлений поріг кримінальної відповідальності. Дії посадовця кваліфіковано за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України – декларування недостовірної інформації.

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Державне бюро розслідувань передало до САП відповідні матеріали для визнання активів набутих вказаним чиновником необґрунтованими. Наразі за матеріалами ДБР суд конфіскував елітний автомобіль, яким користувався посадовець.