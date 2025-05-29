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Новини
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Посадовець Міграційної служби Одещини "забув" задекларувати 83 мільйони. ФОТО

Посадовець Міграційної служби Одещини

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру начальнику одного з управлінь Головного управління Державної міграційної служби в Одеській області. Він не вніс до своєї декларації активи на понад 83 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зокрема, йдеться, про незадекларовану нерухомість, елітний транспортний засіб та активи, оформлені на близьких осіб, але фактично контрольовані самим чиновником.

Зокрема, службовець не задекларував:

  • житловий будинок у центрі Одеси загальною площею 200,5 кв. м. із земельною ділянкою орієнтовною вартістю понад 7 млн грн, зареєстрований на матір неповнолітніх дітей міграційника;
  • автомобіль Mercedes-Benz G 400 D 2023 року вартістю 5,6 млн грн, зареєстрований на матір посадовця;
  • інші активи, оформлені на матір, але щодо яких у нього наявне вирішальне право розпорядження – офісну будівлю (195,8 кв. м), базу відпочинку (апартаменти площею 94,9 кв.м), приміщення магазинів та земельні ділянки в м. Білгород-Дністровському та смт Затока.

Також слідство перевіряє правомірність декларування 37 одиниць криптовалюти Bitcoin вартістю понад 57,7 млн грн, які нібито належать дружині посадовця, а також готівкових коштів у сумі 100 тис. євро та $200 тис.

дбр

дбр

дбр

Загальна вартість недостовірних відомостей у декларації становить понад 83 млн грн, що в понад 500 разів перевищує встановлений поріг кримінальної відповідальності. Дії посадовця кваліфіковано за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України – декларування недостовірної інформації.

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Державне бюро розслідувань передало до САП відповідні матеріали для визнання активів набутих вказаним чиновником необґрунтованими. Наразі за матеріалами ДБР суд конфіскував елітний автомобіль, яким користувався посадовець.

Автор: 

декларація (550) Одеська область (247) ДМС (12) ДБР (497)


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нема слів, тільки емоції...
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29.05.2025 12:03 Відповісти
Через який час він таи знову буде працювати, ще і відсудить за відпустку.
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29.05.2025 12:05 Відповісти
Ну забув... У нього тих мільйонів...
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29.05.2025 12:06 Відповісти
забув про мєлочь
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29.05.2025 12:08 Відповісти
Зеленський заявляє,що нема коштів на фінансування ракетної програми,а ось і відповідь :хабарі беруть, крадуть.Грошей в країні валом,тільки той хто повинен захистити інтереси держави. Вони теж крадуть.Щоб меньше крали введіть в деклараціях не тільки доходи але і видатки (расходи).Не може людина витрачати більше чим заробила.
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29.05.2025 12:09 Відповісти
Версія посадовця - збирав на дрони...
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29.05.2025 12:10 Відповісти
Йому мільйони, а вам обов'язки по захисту батьківщини тих мільйонів і маєтків
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29.05.2025 12:12 Відповісти
Ну что, 517 грн. штрафа, 50 тысяч на армию, строгий выговор и свободен. А, да, ну и пацанам 100 000 зелени, спасибо, что порешали
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29.05.2025 12:12 Відповісти
По квартирі видно - людина *******, прогресивна. В більшості ще циганське бароко, совковий менталітет. Приємно бачити, що зростає нове покоління, вільне від радянщини й з гарним європейським смаком.
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29.05.2025 12:16 Відповісти
Ну бывает, забыл человек. Я тоже недавно осеннюю куртку одел - а там 50 грн в кармане - совсем про них забыл. Было очень приятно.
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29.05.2025 12:18 Відповісти

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