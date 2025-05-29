БЕБ повернуло "Укргазбанку" майновий комплекс вартістю 200 мільйонів

Бюро економічної безпеки забезпечило повернення АТ "Укргазбанк" майнового комплексу із заставною вартістю майже 200 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Зазначається, що детективи завершили досудове розслідування щодо службових осіб, які заволоділи коштами державного банку в особливо великому розмірі.

За даними слідства, колишній заступник голови правління одного з держбанків за попередньою змовою зі службовими особами ВАТ вирішили заволодіти коштами банку. Для цього вони оформили кредит у розмірі майже 200 млн грн під заставу адміністративно-виробничого комплексу, що розташований у Києві, без наміру повернути кошти.

Надалі для підтвердження законності використання кредитні кошти були перераховані з рахунків ВАТ на рахунки іншого пов’язаного товариства – "Компанії з управління активами" нібито за цінні папери.

Детективи БЕБ встановили, що згодом права власності на заставне майно за підробленим договором переуступки було переоформлено на користь нового кредитора – підконтрольної іноземної компанії, яка перебувала у статусі припинення господарської діяльності. Підписантами угоди від імені іноземної компанії були особи, які не мають ніякого відношення до неї.

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Такі дії службових осіб стали підставою для виведення з під застави адміністративно-виробничого комплексу та унеможливили ведення претензійно-позовної роботи щодо стягнення заборгованості по кредиту та обернення заставного майна на користь державного банку. Таким чином державний банк втратив заставне майно. Згодом кредитні кошти були розподілені між всіма співучасниками злочину.

Під час досудового розслідування згадане майно було арештовано та передано в управління АРМА.

Наразі АТ "Укргазбанк" відновив своє право власності на адміністративно-виробничий комплекс.

Як повідомлялося, у листопаді 2024 року БЕБ повідомило про підозру ексзаступнику голови правління "Укргазбанку", якого підозрюють у пособництві в заволодінні чужим майном. Кримінальне провадження стосується схеми виведення з-під застави адміністративно-виробничого комплексу ПрАТ "Київ-Одяг" у 2009 році.