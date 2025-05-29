"Кланова система опирається": Законопроєкт про обмеження спецпенсій для прокурорів не пройшов комітет Ради
Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів відмовився схвалити для розгляду у другому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів щодо пенсійного забезпечення працівників прокуратури", який передбачає обмеження щодо призначення спецпенсій для прокурорів та співробітників деяких правоохоронних органів.
Про це голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.
Він нагадав, що законопроєкт з другої спроби ухвалили у першому читанні.
"Ми очікували позитивного розгляду питання на засіданні профільного Комітету та його подальшого голосування в другому читанні. На жаль, кланова система далі опирається. Попри те, що керівництво Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів виступало з підтримкою законопроєкту, рішення не було прийняте", – написав Гетманцев.
За його словами, "опір з боку прокурорської спільноти та деяких депутатів, які їх підтримують, виявився шаленим".
Водночас він висловив сподівання, що профільний Комітет все ж зможе схвалити і рекомендувати законопроєкт до розгляду у другому читанні на своєму засіданні, яке має відбутися наступного тижня.
Як повідомлялося, Верховна Рада 15 квітня схвалила у першому читанні проєкт закону №12278 "Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення працівників прокуратури".
Рада змогла схвалити цей законопроєкт у першому читанні лише з другої спроби. На засіданні 26 березня для цього не вистачило голосів, тому законопроєкт відправили на повторне перше читання.
Серед іншого, законопроєктом пропонується:
- ️пенсію прокурорам за вислугу років призначати лише після їх звільнення з органів прокуратури;
- ️передбачити, що пенсії для силовиків та працівників прокуратури перераховуються із урахуванням зростання грошових доходів населення в Україні та зростання споживчих цін на коефіцієнт збільшення;
- ️законодавчо закріпити, що зміни до пенсійного законодавства можуть здійснюватися виключно окремим законом про внесення змін до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
Нагадаємо, за оцінками Мінсоцполітики, держава витрачає на виплату спецпенсій близько 120 мільярдів гривень на рік. За даними міністерства, в Україні майже 160 000 людей отримають спецпенсії, з них майже 77 000 – це працівники силових органів та правоохоронці.
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А смєтуни вже давно Тису форсували...
https://www.facebook.com/sasko.lirnik/posts/29792343107046650?__cft__[0]=AZXkenbDfjxgNesJhSMPR23DqfcASwGTSJfyQy33veOntGqcQ1MBM4hfWjUgeACLVRYr_GPTNWVUAh8dSFo8ifZp6GpoFWFx-DvdvCEdP6mXl9MuPN5uFqZYaq78fTE2gt0u7HT7DbghxpgA5ZqOtQLlSGSyatp4FSMvm7-FkAr3ODxwHj8ZaXYH4_X5p8fqHhk&__tn__=%2CO%2CP-y-R 20 год ·
Не втримався. Опублікую сьогоднішній діалог із моїм добрим товаришем.
Він зараз воює,його дружина і маленька дитина виїхали за кордон. Не знаю чи бачив він їх за три роки.
Ігор Д******* :
кожному по ділам його. Я не за Зелю, але й Пороха святим не вважаю, одне кодло.
Сашко Лірник :
Ігор Д******* Братику, святих взагалі не існує.
Це романтичні казочки, які використовують,щоб керувати бажаннями мас.
Тому є люди, які більше відповідають посаді, а які менше.
От на свою будову я (чи ти) візьмеш досвідченого плиточника, а не веселого чувака, який анекдоти гарно травить.
Той старий - товстий, курить, матюччя гне, бухає, шкарпетки має смердючі, і взагалі нігадяй.
А цей красивий, іскромьотний,душа компанії в курилці, і в шкіряній курточці.
Однаково візьмеш того діда.
Бо тобі треба плитку покласти. А на того діда насрати. Покладе плитку і нехай валить куди там хоче.
Тут ти розумний і вчиняєш правильно. На цьому рівні твого інтелекту достатньо, щоб собі не нашкодити. Бо молодий і веселий має руки із жопи, переведе клей, спортить стіни і поб'є матеріал. А плитку не покладе.
Зате тобі веселого анекдота розкаже про стіну, яка впала на будівництві.
Ти вибереш старого матюкальника.
Бо ідеального будівельника в чистій спецовці і білій касці, який кладе плитку швидко ідеально і без відходів, і взагалі не питущий, розумний, поголений , "недорогий" в найближчому твоєму оточенні і далекій твоїй перспективі, не існує.
Нє, ти в кіно бачив таких, і навіть хтось розповідав що бачив такого вживу.
Але ти( і я) такого точно не знайдеш.
Тому у мене(у тебе) працює смердючий дід, який таки кладе плитку, а не сидить в курилці з анекдотами.
Ти зрозумів про що я кажу?
Так то всього лиш плитка. Плитку можна збити і перекласти. Або купити нову.
Як кажуть- "Госполи, спасибі, що взяв грошима!"
А тут посада, від якої залежить життя твоє і твоїх дітей.
Напряму.
І тут точно не "одне кодло".
"Одне кодло"- то твій психологічний захист, який знімає проблему , яку ти носиш в собі. Бо підсвідомо не хочеш признатися, що жорстоко помилився.
Був вибір не між "святим ідеалом у будівельній касці" і "огидним нігадяєм".
А був вибір між старим і не святим професіоналом-будівельником і молодим веселим дурним *********.
На роздоріжжі, на камені, було написано "Направо підеш- якось проживеш. У Відень на каву раз на рік поїдеш, а не два. Наліво поїдеш - хоч анекдотів наслухаєшся."
Себе хоч не обманюй.
PS.
Вже маю реакцію свого доброго товариша.
«Між ними нема різниці. Однакові.А «досвідчений плиточник» ще й збагатився у 80 разів!»
Капєц. Непробиваємі. Я в розпачі. Таке враження, що бʼюся головою в стіну.
Невже це вже не лікується нічим?
О то, якби, партія фортепіано... ну тоді так, тоді б то зайшло. А тут читати, думати... Не осилив...
А ти хоч штани зняти встиг?
Не встиг? От бідака... Давай, бігом знімай і прати ж їх треба.
До речі, придурку, Не лікується то про тебе писали. Але ж ти тупе і убоге, не осилив.
Дійсно, то в тебе вже не лікується...
Чи знаєте ви, що ця цінитилька «неповноцінних дітей українок», отримує і пенсію майже 24000 і зарплату депута ОДНОЧАСНО, маяє купу гектарів землі і квартир, бабла і ще жодної копійки не поступилася народові ця хабалка!
Тепер її ненависть направлена на військових, яких вона ратувала дозволити вбивати їх начальникам за не виконання наказів.
Перш ніж постити і підтримувати цю гидоту.згадайте всі її справи, ще ЖОДНА НЕ БУЛА НА КОРИСТЬ УКРАЇНИ!!
«
2 січня 2020 року заявила, що «пенсіонери на окупованих Росією територіях мають право на дві пенсії»https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-15 [15].
13 квітня 2020 року за ініціативою депутатів, серед яких була Третьякова, ВРУ прийняла закон № 553 про зміни до закону про бюджет на 2020 рік, згідно з яким понад мільйон інвалідів втратили можливість отримувати виплати на загальний, побутовий та медичний догляд, з них у 227 тис. інвалідів першої групи. Виплати було поновлено у грудні 2020 року без будь-якої компенсації за використання бюджетних коштів не за призначенням[https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0 джерело?].
У червні 2020-го Третьякова заявила, що в сім'ях, які потребують матеріальної допомоги, народжуються діти «дуже низької якості», які в майбутньому теж «сідають на державні кошти». Вона також навела приклади країн, де пропонують стерилізувати безробітних жінокhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-16 [16]. Після скандалу відмовилася йти з посади голови комітетуhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-17 [17]https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-18 [18].
8 жовтня 2021 Третьякова у чаті «Слуги народу» прокоментувала смерть депутата https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%95%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Полякова фразою «одним ворогом менше», після чого частина депутатів у залі почали кричати «ганьба»https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-19 [19]. У Раді засудили ці висловлювання, сама Третьякова заявила, що це «свобода слова»https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-20 [20]. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Давид Арахамія попросив вибачення за висловлювання Третьяковоїhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-21 [21]. Фракція «Слуга народу» та інші депутатські групи та фракції запропонували відсторонити її від пленарних засідань на п'ять днівhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-22 [22].
5-24 травня 2022 - співініціаторка законопроєкту № 7351 який надавав право командирам ЗСУ вбивати військовослужбовців за невиконання наказів без доведених належним чином обставин. Законопроєкт оцінений ЗМІ як спроба відновити https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0 смертну кару в Україніhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-23 [23]https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-24 [24]https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-25 [25].»
Вікіпедія
нагадайте та знову заблокуйте за правду в очі.
По-перше, вже 6 (шість) років того, як ти пишеш, самого, самого... у владі нема. А є те гімно, яке ти сам собі вибрав, от і його питай, а не того, самого, самого...
і, друге, судова реформа реформа не Порошенка, а зеленського!
https://www.radiosvoboda.org/a/sudova-reforma-zelenskoho-yak-zminytsya-pravosuddya/31167879.html Судова реформа Зеленського. Як зміниться правосуддя України?
Під кураторство, до речі, портнова. ну того, що вже того... Ну ти знаєш.
І за дивним збігом, після відвідин України, зустрічі з тим самим зеленським, татаровим і єрмаком... Дивний якийсь збіг...
Але маніпуляція портновщини, яка отруїла його ненавистю до прокуратури все суспільство, стало «палочкою виручалочкою» їм прикормлених посіпак і отим умовним *********** муром- «ми пойдем за спинами женшин и детей»,'за яким протягується все, що руйнує законність, соціальний захист людей, незалежність прокурорів, суддів, військову спеціальність і привабливість цих сфер державної служби.
Обов'язково підтримуйте.сівковича портнова, сорі гетьманцева третякову!
Має бути єдиний пенсійний закон і абсолютно всім громадянам України незалежно від того, ким аони працюють чи працювали пенсії мають нараховуватись за єдиним принципом. Ніяких окремих законів ні для прокурорів, ні для суддів, ні для військових, ні для держслужбовців. Один закон для всіх!
Мінімалка помножена на "10" дорівнює Максималка
І ПАЗДЕЦЬ!
Чи це так важко, що тягне на диссер?
Аналіз пенс.систем/пенс.законодавства по кожній країні можна зробити за неділю, да за неділю.
Я знаю, про що кажу.
Адже, всі нормативні документи є у відкритому доступі на сайтах держ.установ.
Да, треба язик знати. А навіщо нам ті кандидати і дозтора наук, які вільно не володіють хоча б однією іноземною мовою?
До речі: екзамен з іноземної мови при здачі канд.мінімуму має бути підтверджений міжн.визнанним сертіфікатом на рівні, як мінімум В2.
Інакше це профанація наук.діяльності, яка за любим фахом потребує опрацювання заруб.джерел і літератури- періодики і монографій. Зі словником... це займе стільки часу, як пішки до Луни.
Тому, часто густо остепенные смикають навмання цитати, перекладають абзаци за допомогою онлайн перекладача і вот вам зноски.. і список використанних джерел та літератури. Прикро
Запитаєте мене, чи знаю я сама якусь мову, відповім: англ.С1+, нім В2, ісп.В1, тому луже добре знаю, про що кажу.
Судово юридична газета.
Іноземні члени експертної ради з перевірки доброчесності майбутніх суддів СОАС та СААС будуть отримувати по 200 євро на добу для найму житла!!!
30 днів роботи одного члена експертної ради з перевірки доброчесності кандидатів до нового спецсуду, який постійно не проживає у Києві, буде вартувати бюджету 285 тисяч грн, а трьох таких членів - 855 тисяч грн!
І це за «роботу» ОНЛАЙН!!
Добові витрати на проживання у Києві трьох іноземних членів Експертної ради, яка відбиратиме майбутніх суддів СОАС та СААС, вартуватимуть 600 євро. Відповідний порядок компенсації витрат на проживання та переїзд членам Експертної ради затвердив Кабмін постановою №609.
Кабмін олігархів вирішив купити оптом зручний для себе склад СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ АДМІН СУДІВ!
Так, саме тих судів які будуть випішувати долю виборів якщо ми до них доживемо, долю кандидатів на посади президента, депутатів , підрахункц голосів і їх оскарження.
Але це не хвилює ні гетьманцева ні желєзняка його посіпаку, ні третьякову яка так прагне на знищенні незалежності прокурорів, суддів та привабливості професії військових і правоохоронців, заощадити як вона каже, для народу, в більшості за їх оцінками, неповноцінного.