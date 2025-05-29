"Кланова система опирається": Законопроєкт про обмеження спецпенсій для прокурорів не пройшов комітет Ради

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів відмовився схвалити для розгляду у другому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів щодо пенсійного забезпечення працівників прокуратури", який передбачає обмеження щодо призначення спецпенсій для прокурорів та співробітників деяких правоохоронних органів.

Про це голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

Він нагадав, що законопроєкт з другої спроби ухвалили у першому читанні.

"Ми очікували позитивного розгляду питання на засіданні профільного Комітету та його подальшого голосування в другому читанні. На жаль, кланова система далі опирається. Попри те, що керівництво Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів виступало з підтримкою законопроєкту, рішення не було прийняте", – написав Гетманцев.

За його словами, "опір з боку прокурорської спільноти та деяких депутатів, які їх підтримують, виявився шаленим".

Водночас він висловив сподівання, що профільний Комітет все ж зможе схвалити і рекомендувати законопроєкт до розгляду у другому читанні на своєму засіданні, яке має відбутися наступного тижня.

Читайте також: Гетманцев оцінив видатки на підвищення мінімальних пенсій до 4000 гривень у 26 мільярдів на рік

Як повідомлялося, Верховна Рада 15 квітня схвалила у першому читанні проєкт закону №12278 "Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення працівників прокуратури".

Рада змогла схвалити цей законопроєкт у першому читанні лише з другої спроби. На засіданні 26 березня для цього не вистачило голосів, тому законопроєкт відправили на повторне перше читання.

Серед іншого, законопроєктом пропонується:

️пенсію прокурорам за вислугу років призначати лише після їх звільнення з органів прокуратури;

️передбачити, що пенсії для силовиків та працівників прокуратури перераховуються із урахуванням зростання грошових доходів населення в Україні та зростання споживчих цін на коефіцієнт збільшення;

️законодавчо закріпити, що зміни до пенсійного законодавства можуть здійснюватися виключно окремим законом про внесення змін до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Нагадаємо, за оцінками Мінсоцполітики, держава витрачає на виплату спецпенсій близько 120 мільярдів гривень на рік. За даними міністерства, в Україні майже 160 000 людей отримають спецпенсії, з них майже 77 000 – це працівники силових органів та правоохоронці.