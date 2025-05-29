"Трейдери дивляться у бік Азії": Експортери шукають нові ринки для українського зерна через припинення "торговельного безвізу" з ЄС

Експортери української пшениці шукають нові ринки збуту через скасування Євросоюзом так званого "торговельного безвізу" – режиму автономних торговельних заходів (Autonomous Trade Measures, АТМ), який завершиться 6 червня.

Про це повідомляють в аналітичному департаменті сільськогосподарського кооперативу ПУСК, створеного в межах Всеукраїнської аграрної ради (ВАР).

Аналітики зауважують, що європейський ринок залишається проблемним для реалізації української пшениці.

"З 6 червня Україна повертається до довоєнної моделі торгівлі з ЄС – із митами та квотами, що суттєво обмежить експорт до Європи. Тому трейдери вже активно дивляться в бік Азії: Філіпіни, Індонезія, В’єтнам, Бангладеш. В цих країнах українська пшениця користується високим попитом", – зазначають у ПУСК.

Водночас аналітики вказують, що з огляду на скорочення пропозицій на світовому ринку пшениці та погодних ризиків в основних країнах-виробниках, зокрема, у РФ та США, світові ціни на зерно можуть зрости.

"Погодні ризики значні. Ймовірно, що пшениця в новому сезоні буде дорогою. Уже восени ми можемо вийти на рівні $230–240 за тонну третього класу, а в другій половині сезону – до $260", – прогнозують експерти.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: "Торговельний безвіз" з ЄС добігає кінця. Що буде далі?

Як повідомлялося, ЄС вирішив не продовжувати дію запроваджених у 2022 році автономних торговельних преференцій для України, які відомі як "торговельний безвіз".

Після цього торгівля з Україною у ЄС відбуватиметься за довоєнними правилами. Зокрема, Єврокомісія 22 травня ухвалила перелік перехідних заходів щодо українського експорту в ЄС, які набудуть чинності із 6 червня. Вони передбачають відновлення квот на імпорт українських товарів цього року в обсязі 7/12 від звичайних річних обсягів, які діяли до 2022 року. Водночас Єврокомісія обіцяє провести переговори пр овнесення змін Угоди про створення поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі (DCFTA) між Україною та ЄС, які можуть передбачати перегляд квот.

У Мінекономіки України назвали такий розвиток подій "найгіршим сценарієм" і закликали ЄС зберегти чинні умови принаймні до внесення змін до DCFTA між Україною та ЄС. Однак переговори з ЄС про внесення змін до DCFTA ще навіть не розпочалися, визнавала віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції Ольга Стефанішина.

Нагадаємо, у травні 2024 року Рада Євросоюзу затвердила продовження дії призупинення мит і квот на імпорт українських товарів до Євросоюзу ще на рік, але із додатковими запобіжниками для захисту європейських фермерів. Єврокомісія запропонувала запровадити квоти на деякі продукти, щоб захистити ринок ЄС. Зокрема, на яйця, птицю, цукор, овес, кукурудзу, крупи та мед.

Тоді у Єврокомісії анонсували консультації з Україною відповідно до статті 29 Угоди про асоціацію, щоб узгодити довгострокову лібералізацію взаємних тарифів.