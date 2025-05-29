Виготовляли сигарети в антисанітарних умовах: БЕБ знайшло підпільний цех біля кордону з Молдовою. ФОТОрепортаж
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили підпільний цех з виробництва тютюнових виробів в Одеській області, неподалік від кордону з Молдовою.
За даними слідства, організував підпільне виробництво сигарет місцевий мешканець, який залучив до незаконної діяльності ще двох жителів Болградського району, повідомляє пресслужба БЕБ.
"За допомогою спеціального обладнання в антисанітарних умовах вони виготовляли сигарети й пакували їх в пачки по 20 штук без акцизних марок. Надалі готову продукцію транспортували до місць реалізації та збуту", – зазначається у повідомленні.
Замовлення на нелегальні сигарети приймали через спеціально створений канал у Viber, де регулярно публікували оголошення з інформацією про наявний асортимент тютюнових виробів, ціни на них та умови придбання. Товар надсилали поштою по всій території України.
У БЕБ уточнили, що під час обшуків у приміщенні, де виготовляли підакцизні товари, та за місцем проживанням фігурантів вилучено продукцію вартістю близько 5,6 млн грн, зокрема:
- майже 12 тисяч заготовок для сигаретних пачок;
- понад 112 кг тютюну;
- більше 10 тисяч пачок сигарет без акцизних марок;
- обладнання для виготовлення та фасування сигарет;
- 132 тисячі гільз;
- чорнові записи, ноутбук, мобільні телефони та засоби відеоспостереження.
Матеріали щодо організатора підпільного виробництва виділені в окреме провадження, двом іншим фігурантам справи оголошено підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизних товарів та марок акцизного податку, вчинене групою осіб). Наразі обвинувальний акт щодо них скеровано до суду.
Як повідомлялося, раніше детективи БЕБ виявили в Одеській області 16 теплиць та складські приміщення, в яких нелегально вирощували, сушили та переробляли тютюн в промислових масштабах.
Надалі тютюн подрібнювали та фасували по коробах, а готову сировину планували продавати по всій Україні під виглядом тютюнової продукції різних торгових марок.
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