Виготовляли сигарети в антисанітарних умовах: БЕБ знайшло підпільний цех біля кордону з Молдовою. ФОТОрепортаж

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили підпільний цех з виробництва тютюнових виробів в Одеській області, неподалік від кордону з Молдовою.

За даними слідства, організував підпільне виробництво сигарет місцевий мешканець, який залучив до незаконної діяльності ще двох жителів Болградського району, повідомляє пресслужба БЕБ.

"За допомогою спеціального обладнання в антисанітарних умовах вони виготовляли сигарети й пакували їх в пачки по 20 штук без акцизних марок. Надалі готову продукцію транспортували до місць реалізації та збуту", – зазначається у повідомленні.

Замовлення на нелегальні сигарети приймали через спеціально створений канал у Viber, де регулярно публікували оголошення з інформацією про наявний асортимент тютюнових виробів, ціни на них та умови придбання. Товар надсилали поштою по всій території України.

У БЕБ уточнили, що під час обшуків у приміщенні, де виготовляли підакцизні товари, та за місцем проживанням фігурантів вилучено продукцію вартістю близько 5,6 млн грн, зокрема:

майже 12 тисяч заготовок для сигаретних пачок;

понад 112 кг тютюну;

більше 10 тисяч пачок сигарет без акцизних марок;

обладнання для виготовлення та фасування сигарет;

132 тисячі гільз;

чорнові записи, ноутбук, мобільні телефони та засоби відеоспостереження.

Матеріали щодо організатора підпільного виробництва виділені в окреме провадження, двом іншим фігурантам справи оголошено підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизних товарів та марок акцизного податку, вчинене групою осіб). Наразі обвинувальний акт щодо них скеровано до суду.















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Як повідомлялося, раніше детективи БЕБ виявили в Одеській області 16 теплиць та складські приміщення, в яких нелегально вирощували, сушили та переробляли тютюн в промислових масштабах.

Надалі тютюн подрібнювали та фасували по коробах, а готову сировину планували продавати по всій Україні під виглядом тютюнової продукції різних торгових марок.