АМКУ затвердив приватизацію найбільшого виробника титанової сировини в Україні за 4 мільярди (оновлено)

Антимонопольний комітет надав дозвіл ТОВ "Цемін Україна" на набуття контролю над АТ "Об`єднана гірничо-хімічна компанія", що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства.

Таке рішення АМКУ ухвалив 29 травня, повідомляється на сайті регулятора.

Як повідомлялося, Фонд держмайна провів аукціон з приватизації 100% акцій АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" у жовтні минулого року.

Єдиним учасником аукціону стало ТОВ "Цемін Україна", яке запропонувало сплатити за актив 3,94 млрд грн, що лише на 40 млн грн більше стартової ціни. У листопаді того ж року покупець сплатив кошти до держбюджету.

Згідно з умовами продажу, покупець зобов’язаний зберегти основні види діяльності підприємства, інвестувати у технічне переобладнання та модернізацію не менше 400 млн грн, а також сплатити борги із заробітної плати та перед бюджетом і погасити прострочену кредиторську заборгованість.

Хто приватизував ОГХК?

ТОВ "Цемін Україна" через зареєстровані у Нідерландах компанії Cemin B.V. та Telco Investments B.V. опосередковано належить NEQSOL Holding непублічного азербайджанського бізнесмена Насіба Гасанова.

У пресслужбі NEQSOL Holding привітали рішення АМКУ і назвали його важливим етапом у завершенні процесу приватизації.

"Рішення АМКУ означає завершення ключового етапу однієї з найбільших приватизацій в умовах повномасштабної війни в Україні. Як стратегічний інвестор, ми принесемо в ОГХК світову бізнес-експертизу для трансформації його у сучасного глобального гравця титанової галузі", – прокоментував рішення регіональний директор NEQSOL Holding в Україні Володимир Лавренчук.

У пресслужбі холдингу додали, що NEQSOL Holding має плани щодо модернізації, розробки нових продуктів із використанням глибокої переробки сировини, а також розширення присутності продукції ОГХК на світових ринках з суворим дотриманням міжнародних санкцій.

Нагадаємо, найбільшим активом NEQSOL Holding в Україні є мобільний оператор "Vodafone Україна", який NEQSOL Holding придбав наприкінці 2019 року у російської групи "МТС" за $734 млн.

Діяльність групи компаній NEQSOL Holding охоплює нафтогазову, телекомунікаційну, високотехнологічну та будівельну галузі в 11 країнах. Група компаній веде діяльність у Великій Британії, США, Туреччині, Азербайджані, Казахстані, ОАЕ, Бангладеш та інших країнах. Компанії, що входять до групи, надають послуги мобільного зв'язку, міжнародного транзиту та продажу оптового інтернету, послуги з виділених ліній, послуги дата центру та ін.

АТ "ОГХК" – найбільше в Україні підприємство з видобування та збагачення концентратів титанових руд. До складу компанії входять Вільногірський гірничо-металургійний комбінат в Дніпропетровській області та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат в Житомирській області. Восени 2023 року "ОГХК" відновила відвантаження ільменітового концентрату на європейський ринок.