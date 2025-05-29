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Новини
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АМКУ затвердив приватизацію найбільшого виробника титанової сировини в Україні за 4 мільярди (оновлено)

Антимонопольний комітет затвердив приватизацію ОГХК

Антимонопольний комітет надав дозвіл ТОВ "Цемін Україна" на набуття контролю над АТ "Об`єднана гірничо-хімічна компанія", що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства.

Таке рішення АМКУ ухвалив 29 травня, повідомляється на сайті регулятора.

Як повідомлялося, Фонд держмайна провів аукціон з приватизації 100% акцій АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" у жовтні минулого року.

Єдиним учасником аукціону стало ТОВ "Цемін Україна", яке запропонувало сплатити за актив 3,94 млрд грн, що лише на 40 млн грн більше стартової ціни. У листопаді того ж року покупець сплатив кошти до держбюджету.

Згідно з умовами продажу, покупець зобов’язаний зберегти основні види діяльності підприємства, інвестувати у технічне переобладнання та модернізацію не менше 400 млн грн, а також сплатити борги із заробітної плати та перед бюджетом і погасити прострочену кредиторську заборгованість.

Хто приватизував ОГХК?

ТОВ "Цемін Україна" через зареєстровані у Нідерландах компанії Cemin B.V. та Telco Investments B.V. опосередковано належить NEQSOL Holding непублічного азербайджанського бізнесмена Насіба Гасанова.

У пресслужбі NEQSOL Holding привітали рішення АМКУ і назвали його важливим етапом у завершенні процесу приватизації.

"Рішення АМКУ означає завершення ключового етапу однієї з найбільших приватизацій в умовах повномасштабної війни в Україні. Як стратегічний інвестор, ми принесемо в ОГХК світову бізнес-експертизу для трансформації його у сучасного глобального гравця титанової галузі", – прокоментував рішення регіональний директор NEQSOL Holding в Україні Володимир Лавренчук.

У пресслужбі холдингу додали, що NEQSOL Holding має плани щодо модернізації, розробки нових продуктів із використанням глибокої переробки сировини, а також розширення присутності продукції ОГХК на світових ринках з суворим дотриманням міжнародних санкцій.

Нагадаємо, найбільшим активом NEQSOL Holding в Україні є мобільний оператор "Vodafone Україна", який NEQSOL Holding придбав наприкінці 2019 року у російської групи "МТС" за $734 млн.

Діяльність групи компаній NEQSOL Holding охоплює нафтогазову, телекомунікаційну, високотехнологічну та будівельну галузі в 11 країнах. Група компаній веде діяльність у Великій Британії, США, Туреччині, Азербайджані, Казахстані, ОАЕ, Бангладеш та інших країнах. Компанії, що входять до групи, надають послуги мобільного зв'язку, міжнародного транзиту та продажу оптового інтернету, послуги з виділених ліній, послуги дата центру та ін.

АТ "ОГХК" – найбільше в Україні підприємство з видобування та збагачення концентратів титанових руд. До складу компанії входять Вільногірський гірничо-металургійний комбінат в Дніпропетровській області та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат в Житомирській області. Восени 2023 року "ОГХК" відновила відвантаження ільменітового концентрату на європейський ринок.

Автор: 

приватизація (1355) Антимонопольний комітет (1456) ОГХК (134) ФДМУ (1373)


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Топ коментарі
+14
Власник-азербот,а якщо колупнути глибше,то вилізуть свинячи вуха,ратиці і собачий хвіст..
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29.05.2025 19:16
+10
п*дарасы. "аукцион" с одним участником обычно не проводят.
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29.05.2025 19:57
+6
Це стратегічний військовий ресурс!...
Продаж - черговий Зе - злочин!
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29.05.2025 20:15
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Власник-азербот,а якщо колупнути глибше,то вилізуть свинячи вуха,ратиці і собачий хвіст..
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29.05.2025 19:16 Відповісти
Трампа грабють!)))
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29.05.2025 19:33 Відповісти
Зеленський своїй банді хутко роздасть копалини щоб Трампу не дісталися.
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29.05.2025 19:56 Відповісти
п*дарасы. "аукцион" с одним участником обычно не проводят.
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29.05.2025 19:57 Відповісти
Если гос-чиновники столько воруют там что нужна приватизация, почему нельзя создать акционерное общество и продать акции по сто гривень всем желающим? Так проще аукционщику на лапу брать?
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29.05.2025 20:04 Відповісти
судя по всему барыги все активы переводят в условную турцию (вместо создания обороны) с тухлой надеждой что султан потом "порешает". только что-то на лугандоне даже сша ничего "не порешали" со "своими" "активами". ну, в принципе, чему научились за 35 лет - то и делают. зараженное паразитами существо тоже делает вроде непонятные и самоубийственные действия.
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29.05.2025 20:11 Відповісти
Мантра "Держава не ефективний власник" втілюється в життя. А держава це През, голова уряду, міністри. Тепер прибутки від продажу стратегічної сировини йтимуть в кишеню абреку. Ідіоти.
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29.05.2025 20:12 Відповісти
Це стратегічний військовий ресурс!...
Продаж - черговий Зе - злочин!
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29.05.2025 20:15 Відповісти
Антимонопольний комітет надав дозвіл ТОВ "Цемін Україна" на набуття контролю над АТ "Об`єднана гірничо-хімічна компанія"

Так ясно бачу ТОВ "Цемін Україна", що зі зброєю в руках мужньо захищатиме своє добро від ворога!
Нє?
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29.05.2025 20:24 Відповісти
44520664ТОВ «ЦЕМІН УКРАЇНА»
Дата заснування 06.10.2021
Директор - Причепа Тетяна Вікторівна
Основний вид діяльності
https://opendatabot.ua/c/kved/M/73.20 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
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29.05.2025 20:41 Відповісти
Побачити Париж і вмерти.
Розпродати Україну і здриснути.
ХужеНеБудет !!!
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29.05.2025 20:28 Відповісти
Зельоні заради наживи на відкатах, продадуть все в Україні. І Україну теж.
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29.05.2025 20:32 Відповісти
Портнов, мабуть, і для цього приїздив в Україну, щоб шлепери підконтрольні у мантіях, усьо па дамашнєму порішали!!??
У нього ж, як військовозобов'язаного, на кордоні документи перевіряли не з менегери з опу, а порядні Прикордонники, від шмигаля!!
ВО Генпрокурора з керівником правоохоронців, мабуть нервово нігті гризуть?
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29.05.2025 20:34 Відповісти
Чергова афера бариг з Банкової і кому продають азербайжанській компанії невже там авіаційна промисловість розвинута ? за цім стерчать російські вуха, хтось свідомо працює на ворога.
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29.05.2025 20:50 Відповісти

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