БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
20 0

SkyUp з 16 червня відкриває регулярні рейси з двох аеропортів Румунії. Куди буде літати?

SkyUp з 16 червня відкриває регулярні рейси з двох аеропортів Румунії

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines з 16 червня почне виконувати регулярні польоти з двох аеропортів Румунії.

Про це йдеться в повідомленні компанії. 

Так, SkyUp почне літати з міжнародного аеропорту Бухареста (OTP) до Геракліону (Крит, Греція). Квитки коштують від 52 євро в один бік.

Окрім того, з 20 червня будуть додані рейси до Ларнаки (Кіпр). Вартість квитків станвитиме від 53 євро.

Також із 20 червня SkyUp почне виконувати рейси до Ларнаки з іншого румунського міжнародного аеропорту ім. Аврама Янчу (CLJ) у місті Клуж-Напока. Ціни на квитки стартують від 57 євро.

Раніше повідомлялося, що SkyUp Airlines з 27 травня почала виконувати регулярні польоти з двох аеропортів Польщі. Авіакомпанія почала літати з Варшави та Катовіце на курорти Кіпру, Болгарії та Греції. Квитки коштують від 69 до 110 євро в один кінець.

Автор: 

авіація (2249) польоти (158) Румунія (300) авіасполучення (2502) SkyUp (302)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 