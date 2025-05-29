SkyUp з 16 червня відкриває регулярні рейси з двох аеропортів Румунії. Куди буде літати?

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines з 16 червня почне виконувати регулярні польоти з двох аеропортів Румунії.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Так, SkyUp почне літати з міжнародного аеропорту Бухареста (OTP) до Геракліону (Крит, Греція). Квитки коштують від 52 євро в один бік.

Окрім того, з 20 червня будуть додані рейси до Ларнаки (Кіпр). Вартість квитків станвитиме від 53 євро.

Також із 20 червня SkyUp почне виконувати рейси до Ларнаки з іншого румунського міжнародного аеропорту ім. Аврама Янчу (CLJ) у місті Клуж-Напока. Ціни на квитки стартують від 57 євро.

Раніше повідомлялося, що SkyUp Airlines з 27 травня почала виконувати регулярні польоти з двох аеропортів Польщі. Авіакомпанія почала літати з Варшави та Катовіце на курорти Кіпру, Болгарії та Греції. Квитки коштують від 69 до 110 євро в один кінець.