У Литві виявили схему поставок люксового одягу в Росію через Білорусь. До неї причетний наближений до Лукашенка бізнесмен

У Литві виявили схему поставок підсанкційного люксового одягу з Європи до Росії через Білорусь. У центрі цієї схеми опинився "Торговий дім Експортторг", пов'язаний із бізнесменом Александром Зайцевим – колишнім помічником старшого сина самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка Віктора та наближеним до оточення білоруського президента.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на дані розслідування.

Розслідувачі з'ясували, що, незважаючи на санкції США та Європейського Союзу, які обмежують експорт предметів розкоші, бренди класу люкс – від Gucci до Louis Vuitton – як і раніше, надходять на російський ринок. Однією з ключових ланок цієї сірої логістики став "Експортторг".

За минулий рік ця компанія відправила в Росію близько 8 тис. чоловічих курток італійського виробництва, що становить 68% за вагою та 59% за вартістю всього аналогічного імпорту з Білорусі.

Згідно з митними даними, практично всі ці вироби було задекларовано за ціною до $40 за одиницю – при тому, що ринкова вартість такої продукції може перевищувати 3000 євро за одиницю. Таким чином, Білорусь втрачає великі суми у вигляді несплачених мит та ПДВ. Лише на цих поставках, за підрахунками розслідувачів, бюджет країни міг недоотримати близько 1,1 млн євро.

Посередником між європейськими продавцями та російськими покупцями виступає компанія "Белкарго", яка активно рекламує свої послуги у соцмережах. В одному з постів від 12 вересня 2024 року вона прямо заявляє, що клієнти уникають сплати мит на товари вартістю понад 1000 євро, замовляючи доставку через їхній сервіс.

Перевірка схеми практично показала, що компанія приймає від клієнта будь-які, зокрема занижені, вартості товарів у документах і не вимагає підтверджуючих цін даних. Згідно з митними накладними, у деяких випадках куртки від Balenciaga вартістю понад 3000 євро оформлялися як товари за $4.

Розсідувачі оформили пробне замовлення: куплені в Італії речі надійшли на склад компанії в Литві, звідки були відправлені до Білорусі, а згодом – до Росії. Схема була організована так, щоб оминути санкції та мінімізувати податки. Доставка з Мілана до Вільнюса коштувала $130, а з Вільнюса до Москви – $255. Загальна вартість замовлення з логістикою та "всіми митами" виявилася втричі нижчою навіть за мінімально можливі легальні платежі.

Російська компанія "Паскальтрейд", чия юрособа вказана на сайті cargo-buyer.ru, фігурує як отримувач вантажів. Відправником, згідно з деклараціями 2023-2024 років, значиться той самий "Експортторг". Італійським постачальником виступала логістична фірма Lemon, заснована незадовго до повномасштабного вторгнення Росії до України. Її сайт свідчить, що компанія спеціалізується на роботі з люксовими брендами. Одержувачем у Білорусі зазначався "Торговий дім Експортторг".

Розслідувачі також встановили, що литовська компанія Vinges Terminalas, яка раніше згадувалася в розслідуванні про "сірі" поставки до Росії електроніки для виробництва дронів, брала участь у логістичному ланцюжку: саме на її склад під Вільнюсом приходив одяг, який пізніше вирушав до Білорусі.

Представники компанії своєю чергою стверджують, що не знають, чи використовується склад для поставок люксу до Росії, і заявляють, що не мають контрактів із "Експортторгом" чи "Паскальтрейд".

На початку квітня повідомлялося, що французький модний дім Christian Dior та італійська Prada Group вирішили повністю закрити частину своїх російських магазинів у Москві та Санкт-Петербурзі.

У серпні минулого року стало відомо, що німецька компанія Hugo Boss продала свій російський бізнес оптовому партнеру Stockmann.

Перед тим повідомлялося, що шведський виробник одягу H&M остаточно йде з Росії – російське ТОВ "Ейч енд Ем" – основна юридична особа шведського рітейлера H&M в РФ – ухвалило рішення про ліквідацію компанії.