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Ворог на Одещині зруйнував депо та відділення "Нової пошти". ФОТО

Ворог на Одещині зруйнував депо та відділення

Унаслідок атаки ворога "шахедами" зруйновані депо і відділення "Нової пошти" в Ізмаїлі, що в Одеській області.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

"Станом на 08:30 пожежа повністю зупинена. Ми зв’язуємося з клієнтами, чиї посилки були знищені внаслідок російської атаки, щодо компенсації. І вже працюємо над встановленням мобільного відділення, щоб жителі Ізмаїлу могли продовжувати отримувати та відправляти необхідні речі", – йдеться у повідомленні.

Ворог на Одещині зруйнував депо та відділення "Нової пошти"

Ворог на Одещині зруйнував депо та відділення "Нової пошти"

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Як повідомлялося, у ніч проти 1 травня російський "шахед" прямим влучанням зруйнував частину одного з вантажних відділень "Нової пошти" в Одесі.

Також 4 березня унаслідок російської атаки знищено відділення "Нової пошти" в Одеській області. Унаслідок удару згоріло 606 посилок загальною оголошеною вартістю понад 1 млн грн.

Автор: 

Ізмаїл (50) Нова пошта (287)


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Сумно , дуже сумно , але ... я таку дивину підмітив.

А за ТЦК "шахеди" чомусь не полюють, хоча зрив мобілізації має бути одним з головних завдань ворога, але ... "шахеди" вперто обминають будинки ТЦК та машини ТЦКунів, а б'ють по інфраструктурі , цивільним будинкам та маршруткам.

Може тому , що цю корупційну структуру - ТЦК вигадав Єрмак зі своїм оточенням?

А може дії ТЦК задовільнють Путла та його мацковитів ?

Напевно відповідь та ці запитання знає батько Єрмака, колишній ГРУшник, який досить непогано і вільно живе собі в МаЦкві ?
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30.05.2025 10:46 Відповісти
Вони не тільки за ТЦК не полюють , але й за такими ідійотами як ти.
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30.05.2025 12:35 Відповісти
Мобільні групи? А, немає.
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30.05.2025 11:07 Відповісти
Ну про те, що було на великому складі НП ворогові повідомили місцеві щурі. СБУ до роботи
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30.05.2025 13:30 Відповісти

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