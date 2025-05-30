Ворог на Одещині зруйнував депо та відділення "Нової пошти". ФОТО

Унаслідок атаки ворога "шахедами" зруйновані депо і відділення "Нової пошти" в Ізмаїлі, що в Одеській області.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

"Станом на 08:30 пожежа повністю зупинена. Ми зв’язуємося з клієнтами, чиї посилки були знищені внаслідок російської атаки, щодо компенсації. І вже працюємо над встановленням мобільного відділення, щоб жителі Ізмаїлу могли продовжувати отримувати та відправляти необхідні речі", – йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, у ніч проти 1 травня російський "шахед" прямим влучанням зруйнував частину одного з вантажних відділень "Нової пошти" в Одесі.

Також 4 березня унаслідок російської атаки знищено відділення "Нової пошти" в Одеській області. Унаслідок удару згоріло 606 посилок загальною оголошеною вартістю понад 1 млн грн.