Ворог на Одещині зруйнував депо та відділення "Нової пошти". ФОТО
Унаслідок атаки ворога "шахедами" зруйновані депо і відділення "Нової пошти" в Ізмаїлі, що в Одеській області.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зазначається, що внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.
"Станом на 08:30 пожежа повністю зупинена. Ми зв’язуємося з клієнтами, чиї посилки були знищені внаслідок російської атаки, щодо компенсації. І вже працюємо над встановленням мобільного відділення, щоб жителі Ізмаїлу могли продовжувати отримувати та відправляти необхідні речі", – йдеться у повідомленні.
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Як повідомлялося, у ніч проти 1 травня російський "шахед" прямим влучанням зруйнував частину одного з вантажних відділень "Нової пошти" в Одесі.
Також 4 березня унаслідок російської атаки знищено відділення "Нової пошти" в Одеській області. Унаслідок удару згоріло 606 посилок загальною оголошеною вартістю понад 1 млн грн.
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А за ТЦК "шахеди" чомусь не полюють, хоча зрив мобілізації має бути одним з головних завдань ворога, але ... "шахеди" вперто обминають будинки ТЦК та машини ТЦКунів, а б'ють по інфраструктурі , цивільним будинкам та маршруткам.
Може тому , що цю корупційну структуру - ТЦК вигадав Єрмак зі своїм оточенням?
А може дії ТЦК задовільнють Путла та його мацковитів ?
Напевно відповідь та ці запитання знає батько Єрмака, колишній ГРУшник, який досить непогано і вільно живе собі в МаЦкві ?