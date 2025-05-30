Нафтогаз та польська Orlen підписали меморандум про стратегічне партнерство

Група "Нафтогаз" та польська енергетична компанія Orlen 29 травня уклали Меморандум про взаєморозуміння та стратегічну співпрацю.

Про це повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз України".

Зазначається, що документ підписали очільник Групи Нафтогаз Сергій Корецький та генеральний директор Orlen Іренеуш Фонфара.

Меморандум передбачає розвиток співробітництва, зокрема у сфері видобутку та розробки родовищ, відновлення зруйнованої інфраструктури та реалізації потенційних спільних проєктів.

У межах зустрічі сторони також обговорили постачання природного газу, нафтопродуктів, транскордонне та комерційне співробітництво.

Нагадаємо, "Нафтогаз" та Orlen підписали три контракти на постачання 100 млн кубометрів скрапленого газу кожен. Газ постачатиметься зі США, проходитиме регазифікацію на польському терміналі та транспортуватиметься до України через польську газотранспортну систему.