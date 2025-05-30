"Філіп Морріс Україна" готова відновити експорт сигарет

Компанія "Філіп Морріс Україна" розглядає можливість розпочати експорт сигарет з України, зокрема в географічно близькі країни.

Про це заявив генеральний директор компанії Максим Барабаш під час круглого столу "Актуальні питання економічного відновлення України та ролі державних і бізнесових структур у цьому процесі" на Львівщині.

"Фабрика у Харкові виробляла 20 млрд штук сигарет, з яких половина була для експорту. Ми виробляли навіть для таких країн, як Японія. По потенціалу зростання виробництва сигарет в Україні немає, бо це досить сталий, стабільний ринок.

Але як і до війни потенціал є в експорті. Ми будемо дивитися, в які країни це можна зробити. Скоріше за все через війну відновити Японію буде складно, це займе більш довгий час, але це не означає, що ми не дивимося на інші країни. Ми можемо в першу чергу почати експортувати в географічно близькі країни", – зазначив він.

За його словами, з початком повномасштабного вторгнення Філіп Морріс була змушена зупинити роботу своєї фабрики у Харкові. Це стало серйозним викликом для компанії. Компанія швидко переосмислила власні можливості та вирішила відкрите нове виробництво на Львівщині.

Філіп Морріс була однією з перших міжнародних компаній, що інвестувала $30 млн у запуск нової фабрики, щоб підтримати економіку України та забезпечити сталу роботу свого бізнесу. Ця фабрика стала важливою частиною ланцюга поставок компанії в Україні.

Нова фабрика на Львівщині відкрилася у травні 2024 року і має 5 виробничих ліній, що вийшли на планову потужність цього року. Її виробничі потужності 10 млрд штук сигарет на рік.

Філіп Морріс додатково інвестувала 60 млн грн в будівництво власного укриття на території фабрики на 170 осіб для працівників та місцевих жителів.

"Інвестувати в Україну ризиковано, але не інвестувати означало б для нас значно гірше. Це і про втрату наших людей, і про втрату виробництва, і втрату статусу великого платника податків і роботодавця. Ми пишаємося, що за 30 років в Україні ми як відповідальний бізнес грали важливу роль у економіці і ми хочемо продовжувати її грати", – додав Максим Барабаш.

Компанія "Філіп Морріс Україна" працює на українському ринку з 1994 року і за цей час інвестувала в економіку України понад $750 млн. У 2024 року ФМУ сплатила в Україні 52,2 млрд грн податків. Із початку повномасштабного вторгнення виділила понад 413 млн грн на гуманітарні проєкти.