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Донька ексзаступника Авакова замовила у Буковелі будівництво найбільшого готелю в Україні, – розслідування

Донька ексзаступника Авакова замовила у Буковелі будівництво найбільшого готелю в Україні

Донька колишнього заступника міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Сергія Чеботаря є співвласницею компанії, яка замовила будівництво люксового готелю в центрі Буковелю.

Про це свідчать деталі розслідування Bihus.Info.

Йдеться про готель Glacier Premium Apartments у Буковелі. За оцінками Forbes, він стане найбільшим готелем в Україні. За планом передбачено – 10 поверхів на 810 апартаментів, спа на даху, спортзал та люксові магазини.

Замовником будівництва виступає компанія "Глейшер Хілл", яка була створена на початку повномасштабного вторгнення і співвласницею якої є Оксана Чеботар (33,3%). Вона – донька Сергія Чеботаря, колишнього заступника міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

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Чеботар пішов з посади у 2015-му за власним бажанням. Щоправда, за два тижні до звільнення, його зять – Олег Поліщук, напав на знімальну групу Bihus.Info та забрав техніку, коли журналісти знімали новий будинок на місці реліктового лісу під Києвом, записаний на Оксану Чеботар.

Крім того, Чеботар фігурував у так званій справі "рюкзаків Авакова".

Автор: 

Буковель (40) готель (146) Чеботар (5)


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Кому війна, в кому мама рідна. Злодії і корупціонери геть страх загубили.
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30.05.2025 12:27 Відповісти
Одні гинуть в окопах... збирають копійки на машини, дрони, реби, інші тратять мільйони на будівництво не виробництва зброї, а на готелі... влада залишила без змін всю корупційну систему і заганяє простих людей, щоб вони з радістю за неї помирали в окопах...
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30.05.2025 14:27 Відповісти
куда грузинские советчицы смотрели???)
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30.05.2025 13:17 Відповісти
Вони смотрелі доки Авакян їм очі не вибрав. Якраз вони стримували Авакянівський безпрєдел але програли Харківській ОЗГ під орудою Авакяна і його сімейній мафії.
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30.05.2025 13:26 Відповісти
Видно добрі рукзаки у Авакова були.
Допрмогли Авакову разом із Коломойським принести Зеленьського. Тепер найбільший готель..
Це як казці, " горшечок, більше не вари..."
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30.05.2025 13:29 Відповісти
Портновщина привладна, вона ось у такому і проявляється!!
Зеленський з РНБОУ, на них і санкції «чомусь забув» накласти!!
Відволікає його, отой Порох з опозицією!!
А шушера ригоАНАЛЬНА, після «реформи» аваковим правопохоронноі системи, і далі «чудить» по портновських сценаріях…
Сирійці, таки вірне і дієве рішенні, втілили у життя, після втечі башара асада на московію, а Українців, тупо «забалакали» у 2014 році, оті борцуни за посади в урядовому кварталі, - махніцкі, яреми, авакові, яценюки, тимошенки, гройсмани, луценки … Порошенко, може пояснити…
Ось цьому всьому, і наслідки!, А Сирійці, швидко розвісили, подібну шушеру привладну, і суддівських вертухаїв! Тепер і санкції з Сирії зняли!
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30.05.2025 14:21 Відповісти

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