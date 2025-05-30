Донька ексзаступника Авакова замовила у Буковелі будівництво найбільшого готелю в Україні, – розслідування
Донька колишнього заступника міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Сергія Чеботаря є співвласницею компанії, яка замовила будівництво люксового готелю в центрі Буковелю.
Про це свідчать деталі розслідування Bihus.Info.
Йдеться про готель Glacier Premium Apartments у Буковелі. За оцінками Forbes, він стане найбільшим готелем в Україні. За планом передбачено – 10 поверхів на 810 апартаментів, спа на даху, спортзал та люксові магазини.
Замовником будівництва виступає компанія "Глейшер Хілл", яка була створена на початку повномасштабного вторгнення і співвласницею якої є Оксана Чеботар (33,3%). Вона – донька Сергія Чеботаря, колишнього заступника міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
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Чеботар пішов з посади у 2015-му за власним бажанням. Щоправда, за два тижні до звільнення, його зять – Олег Поліщук, напав на знімальну групу Bihus.Info та забрав техніку, коли журналісти знімали новий будинок на місці реліктового лісу під Києвом, записаний на Оксану Чеботар.
Крім того, Чеботар фігурував у так званій справі "рюкзаків Авакова".
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Допрмогли Авакову разом із Коломойським принести Зеленьського. Тепер найбільший готель..
Це як казці, " горшечок, більше не вари..."
Зеленський з РНБОУ, на них і санкції «чомусь забув» накласти!!
Відволікає його, отой Порох з опозицією!!
А шушера ригоАНАЛЬНА, після «реформи» аваковим правопохоронноі системи, і далі «чудить» по портновських сценаріях…
Сирійці, таки вірне і дієве рішенні, втілили у життя, після втечі башара асада на московію, а Українців, тупо «забалакали» у 2014 році, оті борцуни за посади в урядовому кварталі, - махніцкі, яреми, авакові, яценюки, тимошенки, гройсмани, луценки … Порошенко, може пояснити…
Ось цьому всьому, і наслідки!, А Сирійці, швидко розвісили, подібну шушеру привладну, і суддівських вертухаїв! Тепер і санкції з Сирії зняли!