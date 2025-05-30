Донька ексзаступника Авакова замовила у Буковелі будівництво найбільшого готелю в Україні, – розслідування

Донька колишнього заступника міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Сергія Чеботаря є співвласницею компанії, яка замовила будівництво люксового готелю в центрі Буковелю.

Про це свідчать деталі розслідування Bihus.Info.

Йдеться про готель Glacier Premium Apartments у Буковелі. За оцінками Forbes, він стане найбільшим готелем в Україні. За планом передбачено – 10 поверхів на 810 апартаментів, спа на даху, спортзал та люксові магазини.

Замовником будівництва виступає компанія "Глейшер Хілл", яка була створена на початку повномасштабного вторгнення і співвласницею якої є Оксана Чеботар (33,3%). Вона – донька Сергія Чеботаря, колишнього заступника міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

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Чеботар пішов з посади у 2015-му за власним бажанням. Щоправда, за два тижні до звільнення, його зять – Олег Поліщук, напав на знімальну групу Bihus.Info та забрав техніку, коли журналісти знімали новий будинок на місці реліктового лісу під Києвом, записаний на Оксану Чеботар.

Крім того, Чеботар фігурував у так званій справі "рюкзаків Авакова".