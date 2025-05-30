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У Львові з 1 червня зростуть ціни на проїзд у громадському транспорті

У Львові з 1 червня зростуть ціни на проїзд у громадському транспорті

Виконавчий комітет Львівської міської ради ухвалив рішення про зміни безготівкових тарифів на проїзд у міському громадському транспорті з 1 червня.

Про це повідомляє пресслужба ЛМР.

Так, з неділі вартість однієї поїздки складатиме:

  • для студентів з ЛеоКарт – 8,5 грн;
  • при оплаті загальною ЛeoКарт/додатком LeoCard – 17 грн (раніше 13 грн);
  • при оплаті банківською карткою – 20 грн (раніше 15 грн);
  • готівкова оплата залишиться без змін – 25 грн.

Вартість перевезення багажу при безготівковому розрахунку становитиме 17 грн, а при оплаті готівкою – як і раніше 25 грн.

Штраф за безквитковий проїзд встановлено на рівні 400 грн.

Як повідомлялося, у квітні Львівська міська рада запропонувала частково збільшити вартість проїзду у громадському транспорті. Утім, не погодилася на суттєве зростання ціни – до 32 грн, чого вимагали перевізники.

Автор: 

Львів (847) проїзд (144) транспорт (515)


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зате в Київі продовжується комунізм - 8грн в комунальному транспорті й 15грн на маршрутці
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30.05.2025 15:07 Відповісти

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