У Львові з 1 червня зростуть ціни на проїзд у громадському транспорті
Виконавчий комітет Львівської міської ради ухвалив рішення про зміни безготівкових тарифів на проїзд у міському громадському транспорті з 1 червня.
Про це повідомляє пресслужба ЛМР.
Так, з неділі вартість однієї поїздки складатиме:
- для студентів з ЛеоКарт – 8,5 грн;
- при оплаті загальною ЛeoКарт/додатком LeoCard – 17 грн (раніше 13 грн);
- при оплаті банківською карткою – 20 грн (раніше 15 грн);
- готівкова оплата залишиться без змін – 25 грн.
Вартість перевезення багажу при безготівковому розрахунку становитиме 17 грн, а при оплаті готівкою – як і раніше 25 грн.
Штраф за безквитковий проїзд встановлено на рівні 400 грн.
Як повідомлялося, у квітні Львівська міська рада запропонувала частково збільшити вартість проїзду у громадському транспорті. Утім, не погодилася на суттєве зростання ціни – до 32 грн, чого вимагали перевізники.
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Олександр Васильєв #516348
показати весь коментар30.05.2025 15:07 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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