У Львові з 1 червня зростуть ціни на проїзд у громадському транспорті

Виконавчий комітет Львівської міської ради ухвалив рішення про зміни безготівкових тарифів на проїзд у міському громадському транспорті з 1 червня.

Про це повідомляє пресслужба ЛМР.

Так, з неділі вартість однієї поїздки складатиме:

для студентів з ЛеоКарт – 8,5 грн;

при оплаті загальною ЛeoКарт/додатком LeoCard – 17 грн (раніше 13 грн);

при оплаті банківською карткою – 20 грн (раніше 15 грн);

готівкова оплата залишиться без змін – 25 грн.

Вартість перевезення багажу при безготівковому розрахунку становитиме 17 грн, а при оплаті готівкою – як і раніше 25 грн.

Штраф за безквитковий проїзд встановлено на рівні 400 грн.

Як повідомлялося, у квітні Львівська міська рада запропонувала частково збільшити вартість проїзду у громадському транспорті. Утім, не погодилася на суттєве зростання ціни – до 32 грн, чого вимагали перевізники.