Кабмін призначив нового керівника Держкіно. Що про нього відомо?

Кабінет Міністрів призначив головою Державного агентства з питань кіно Андрія Осіпова.

Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні у п'ятницю, 30 травня, повідомила пресслужба уряду.

За даними офіційної біографії, Андрій Осіпов – професійний юрист, адвокат, з 2016 року очолює правління напівдержавного ПрАТ "Одеська кіностудія", а з 2024 року є головою Ради з державної підтримки кінематографії.

Осіпов – продюсер і співпродюсер низки кінофільмів, серед них: "Червоний", "Чорний ворон", "Нереальний КОПець", "Чому я живий" та інші.

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Як повідомлялося, на початку квітня Кабмін звільнив Юлію Шевчук з посади першої заступниці голови Держкіно та скасував розпорядження про тимчасове покладання на неї обов'язків керівника. Водночас іншим своїм розпорядженням Кабмін тимчасово поклав виконання обов'язків голови Держкіно на заступника голови Максима Александрова.

Постійного керівника Держкіно не мало з липня 2024 року, коли Кабмін звільнив Марину Кудерчук з посади голови агентства.

Марина Кудерчук очолювала Держкіно з лютого 2020 року. До цього, із 2003 по 2017 рік, вона працювала податковим та екологічним інспектором у Запорізькій області. Також менше року обіймала посаду директора комунального кінотеатру ім. Довженка у Запоріжжі. Її призначення викликало протест кіноспільноти через відсутність релевантного досвіду та непрозорість проведеного конкурсу на цю посаду.

Вона також стала фігуранткою скандалу з реорганізацією ДП "Національний центр Олександра Довженка", керувати якою призначили Юлію Каждан, яку у держагентстві називали "професійним кризовим менеджером", хоча про досвід її роботи у сфері кіно невідомо. При цьому журналісти підтвердили, що Каждан відома як зоопсихолог і співвласниця "Кінологічного центру "Ерсте Хунд", а вже після призначення займалася наданням послуг гіпнозу. Її призначення, як і плани ліквідації "Довженко-Центру" викликали активні протести кінокультурної спільноти.