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Новини
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Кабмін призначив нового керівника Держкіно. Що про нього відомо?

Кабмін призначив керівником Держкіно Андрія Осіпова

Кабінет Міністрів призначив головою Державного агентства з питань кіно Андрія Осіпова.

Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні у п'ятницю, 30 травня, повідомила пресслужба уряду.

За даними офіційної біографії, Андрій Осіпов – професійний юрист, адвокат, з 2016 року очолює правління напівдержавного ПрАТ "Одеська кіностудія", а з 2024 року є головою Ради з державної підтримки кінематографії.

Осіпов – продюсер і співпродюсер низки кінофільмів, серед них: "Червоний", "Чорний ворон", "Нереальний КОПець", "Чому я живий" та інші.

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Як повідомлялося, на початку квітня Кабмін звільнив Юлію Шевчук з посади першої заступниці голови Держкіно та скасував розпорядження про тимчасове покладання на неї обов'язків керівника. Водночас іншим своїм розпорядженням Кабмін тимчасово поклав виконання обов'язків голови Держкіно на заступника голови Максима Александрова.

Постійного керівника Держкіно не мало з липня 2024 року, коли Кабмін звільнив Марину Кудерчук з посади голови агентства.

Марина Кудерчук очолювала Держкіно з лютого 2020 року. До цього, із 2003 по 2017 рік, вона працювала податковим та екологічним інспектором у Запорізькій області. Також менше року обіймала посаду директора комунального кінотеатру ім. Довженка у Запоріжжі. Її призначення викликало протест кіноспільноти через відсутність релевантного досвіду та непрозорість проведеного конкурсу на цю посаду.

Вона також стала фігуранткою скандалу з реорганізацією ДП "Національний центр Олександра Довженка", керувати якою призначили Юлію Каждан, яку у держагентстві називали "професійним кризовим менеджером", хоча про досвід її роботи у сфері кіно невідомо. При цьому журналісти підтвердили, що Каждан відома як зоопсихолог і співвласниця "Кінологічного центру "Ерсте Хунд", а вже після призначення займалася наданням послуг гіпнозу. Її призначення, як і плани ліквідації "Довженко-Центру" викликали активні протести кінокультурної спільноти.

Автор: 

Кабмін (7795) кіно (256) кінопрокат (88) призначення (1146) Держкіно (34)


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Топ коментарі
+2
Державнє агентство з питань кіно в Україні є.
А кіно в Україні немає.
Тож чим займається це "агентство"? Як і інші поважні установи - розпилом бюджету.
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30.05.2025 14:06
+1
В США теж є Держкино, чи там за власні кошти фізичних та юридичних осіб, а в нас - спадщина совкової пропаганди? За наші гроші.
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30.05.2025 14:15
+1
А коли буде представлено керівника Державної агенції по контактах з рептилоїдами та прибульцями?
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30.05.2025 14:15
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Йому вже 60? ) Чому ще не бусі?
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30.05.2025 14:01 Відповісти
Державнє агентство з питань кіно в Україні є.
А кіно в Україні немає.
Тож чим займається це "агентство"? Як і інші поважні установи - розпилом бюджету.
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30.05.2025 14:06 Відповісти
Саме цим всі чиновники і займаються. Уточнюю, ті що мають хоча б якийсь стосунок до розпорядження грощовими потоками.
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30.05.2025 14:48 Відповісти
Кожна державна установа в особі, як мінімум, її керівника є розпорядником відповідних бюджетних коштів згідно бюджетного розподілу. Немає державних структур без бюджету.
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30.05.2025 14:50 Відповісти
В США теж є Держкино, чи там за власні кошти фізичних та юридичних осіб, а в нас - спадщина совкової пропаганди? За наші гроші.
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30.05.2025 14:15 Відповісти
А коли буде представлено керівника Державної агенції по контактах з рептилоїдами та прибульцями?
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30.05.2025 14:15 Відповісти
Хороша мисля. Але щось подібне вже є.Космічне агенство. По суті те ж саме.
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30.05.2025 14:49 Відповісти
Якби ж не пиляли гроші, а продукували справді митецькі стрічки про українців та війну, щоб протидіяти масованій кацапській чорнусі , антиукраїнській пропаганді. Надії мало…
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30.05.2025 14:19 Відповісти
******, який талановитий юрист і адвокат. Тепер життя буде "як у кіно".

СВОЄЧАСНА необхідність у воєнний час.
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30.05.2025 14:27 Відповісти
уже б Сенцова поставили..немолодой чел уже 3 года в реальных штурмовиках.....
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30.05.2025 15:03 Відповісти
Угробили "Одеську кіностудію", взялись за все Держкіно.
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30.05.2025 15:07 Відповісти
Як не умєров чи жумаділов, так осІпов.
До нашого берега, що тільки не прибʼє: як не гівно, то тріску!
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30.05.2025 15:17 Відповісти

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