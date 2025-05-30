Україна отримає від Японії $3 мільярди за рахунок заморожених активів РФ, уряд схвалив відповідне рішення

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про залучення фінансування від Японії в межах механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), спрямованого на підтримку ключових секторів економіки та соціальної сфери.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Це майже $3 млрд, забезпечених доходами від російських заморожених активів, на фінансування пріоритетних бюджетних видатків", – зазначив він.

Прем’єр також додав, що уряд та МВФ досягли домовленості на рівні персоналу щодо восьмого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF). Очікується, що після затвердження рішення Виконавчою радою Фонду Україна отримає новий транш обсягом близько $500 млн.

Прем'єр-міністр підкреслив, що, попри труднощі, спричинені війною, Україна продовжує утримувати макрофінансову стабільність навіть у складних умовах.

Нагадаємо, минулого року року лідери країн "Великої сімки" погодили механізм Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), який передбачає виділення Україні кредитів на $50 млрд, які погашатимуться за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе по близько $20 млрд кожен, а решту $10 млрд розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.

Очікується, що більшість коштів за програмою ERA Україна отримає вже у 2025 році, що дозволить наростити міжнародні резерви до $58 млрд.