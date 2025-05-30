"Приватбанк" попередив про зниження лімітів на карткові перекази з 1 червня. Що відомо?

З 1 червня 2025 року граничні ліміти на грошові переказ з карткових рахунків громадян (р2р-перекази) та перекази через реквізити IBAN будуть знижені із 150 тис. до 100 тис. грн на місяць.

Такі обмеження передбачені Меморандумом українських банків про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, підписаним у грудні минулого року, повідомили у пресслужбі "Приватбанку".

Обмеження поширюються на перекази, здійснені фізичними особами на рахунки інших контрагентів через банківські картки або реквізити IBAN, як в межах України, так і за її межі.

Водночас ці ліміти не поширюються на платежі за товари та послуги, зокрема на оплату комунальних послуг або покупки в магазинах. Ліміти також не будуть поширюватися на перекази між рахунками одного клієнта в одному банку або на перекази клієнтів з підтвердженими доходами понад встановленої суми ліміту (зарплата, пенсії, соціальні виплати, підтверджені інші доходи) чи волонтерів.

За даними "Приватбанку", обмеження щодо суми карткових переказів у 100 тис. грн торкнеться лише 1,5% його клієнтів. При цьому частина з них вже отримали підвищені ліміти завдяки поданим заявкам або індивідуальним рішенням банку, зокрема на основі підтверджених доходів.

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Як повідомлялося, у грудні 2024 року державні "Приватбанк" і "Ощадбанк", а також "Універсалбанк" (monobank) і "Райффайзен Банк", на які на 1 жовтня припадало 64,5% усіх коштів населення в банках і 87,5% активних платіжних карток, а також Незалежна асоціація банків України (НАБУ) та Асоціація українських банків (АУБ) підписали меморандум "Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг". Наразі до нього доєдналися майже всі українські банки.

Меморандум передбачає посилення обмежень на операції клієнтів банків. Зокрема, місячний ліміт операцій для клієнтів із високим рівнем ризику, які не мають підтверджених доходів, становитиме 50 тис. грн із 1 лютого 2025 року.

Для клієнтів із середнім і низьким рівнем ризику ліміт становитиме 150 тис. грн за місяць із 1 лютого, але з 1 червня його знизять до 100 тис. грн.

При цьму йдеться не тільки про перекази з картки на картку – P2P-операції, які Нацбанк України на той час обмежив сумою 150 тис. грн за місяць в одному банку, – а й про всі операції з поточних рахунків на користь фізичних осіб, зокрема на iBAN.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: НБУ скасував ліміти на карткові перекази, але вони продовжують діяти