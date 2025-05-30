Україна підпише податкову угоду з однією з найбільших країн Африки

Кабінет Міністрів схвалив проєкт міжурядової угоди з Республікою Ангола про усунення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи та запобігання податковим ухиленням і уникненням.

Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні у п'ятницю, 30 травня, повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram.

Ангола розташована на південному заході Африки і є однією з найбільших країн континенту за площею, проте має порівняно невелике населення – близько 25 млн.

За даними на сайті МЗС, Ангола визнала незалежність України 30 вересня 1993 року. Дипломатичні відносини між країнами встановлені 30 вересня 1994 року.

У столиці країни Луанді з 2004 року працює Посольство України в Республіці Ангола, посольства Анголи в Україні немає.

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Як повідомлялося, у грудні минулого року Кабінет Міністрів зменшив кількість низькоподаткових юрисдикцій, операції з якими підлягають посиленому контролю для запобігання ухиленню від сплати податків.

Зокрема, з переліку виключено Султанат Оман, Катар, ОАЕ, Кіпр, Ірландію, Боснію і Герцоговину, Домініканську Республіку, Бурунді, Гонконг, Кубу, Кюрасао, Лаос, Ліван, Ліхтенштейн, Мартініку, Молдову, Парагвай, Сан-Марино, Туркменістан, Узбекистан, Чорногорію тощо.