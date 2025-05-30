В Україні з’являться пересувні читальні: Кабмін переглянув норми забезпечення населення бібліотеками
Кабінет Міністрів переглянув мінімальні показники забезпечення населення публічними бібліотеками та врегулював можливість роботи пересувних бібліотек.
Такі зміни до постанови "Про затвердження Державних соціальних нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні" Кабмін ухвалив на засіданні у п'ятницю, 30 травня, повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram.
"Визначено, що у населених пунктах чи житлових масивах, де публічні бібліотеки відсутні, бібліотечне обслуговування населення здійснюється за допомогою нестаціонарних форм – бібліотечний пункт, пересувна бібліотека тощо", – написав Мельничук.
При цьому зона обслуговування бібліотечного пункту може розповсюджуватися на окремий населений пункт або його частину, а пересувної бібліотеки – на кілька населених пунктів, розташованих на території однієї або кількох територіальних громад, уточнив представник уряду.
Крім того, змінами передбачено, що у період воєнного стану дотримання Державних соціальних нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками на територіях, на яких ведуться або велися бойові дії, здійснюється з урахуванням безпекової ситуації. При цьому публічні бібліотеки можуть бути переміщені на безпечну територію за рішенням відповідних органів місцевого самоврядування або військових адміністрацій.
Як повідомлялося, встановлені у 2019 році Державні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками передбачають обов'язковість відкриття та функціонування публічної бібліотеки на 500-800 осіб населення зони обслуговування за умови, що відстань між бібліотеками не перевищуватиме 3 км.
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Як в США, так і в Канаді, бібліотека невеликого населеного пункту, це місце, де стоять книги, які мало хто читає, але стоїть з десяток комп'ютерів (як правило, вони майже всі заняті) і де бідніші люди мають безкоштовний доступ до інтернету.
Бібліотекар зайнятий тим, що допомагає людям грамотно користуватись комп'ютером.
Цікаво, скільки грошей виділили, мабуть чиємусь куму, чи свату у якого ні ума ні фантазії
Маразматики банкують в Україні, чи косять під #банутих, чи вже наркотик подіяв?