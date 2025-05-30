БЕБ знайшло підпільну мережу залів ігрових автоматів в Одесі: вилучено майна на 19 мільйонів. ФОТОрепортаж

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили мережу нелегальних гральних закладів без ліцензій, які працювали у кількох районах Одеси.

Наразі детективи припинили діяльність вже 15 нелегальних закладів, передає пресслужба БЕБ.

Ці ігрові зали розташовувалися на перших поверхах житлових багатоповерхівок, вони працювали цілодобово без вивісок чи зовнішньої реклами, без створення юридичної особи, необхідних ліцензій та сплати податків.

"Фігуранти ретельно приховували свою діяльність. До приміщень з ігровими автоматами могли потрапити лише перевірені або постійні клієнти по дзвінку. Вхід контролювали системою відеоспостереження. Новачків до гри допускали лише після перевірки по спеціальній базі", – уточнили у БЕБ.

У межах кримінального провадження детективи Бюро провели 27 обшуків за місцями знаходження нелегальних гральних закладів, в ході яких вилучили комп’ютерну техніку, обладнання, гроші, мобільні телефони, чорнові записи, рекламні публікації. На все вилучене майно накладено арешт, а його вартість оцінили у понад 18,9 млн грн.

Досудове розслідування у справі відкрито за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 Кримінального кодексу України (проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності у співучасті з іншими суб'єктами кримінального правопорушення, вчиненому за попередньою змовою групою осіб).

Наразі до суду скеровано клопотання про заборону використання приміщень, в яких знаходились ігрові зали.













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Як повідомлялося, раніше детективи БЕБ виявили в Одеській області 16 теплиць та складські приміщення, в яких нелегально вирощували, сушили та переробляли тютюн в промислових масштабах.

Надалі тютюн подрібнювали та фасували по коробах, а готову сировину планували продавати по всій Україні під виглядом тютюнової продукції різних торгових марок.