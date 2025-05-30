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Новини
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БЕБ знайшло підпільну мережу залів ігрових автоматів в Одесі: вилучено майна на 19 мільйонів. ФОТОрепортаж

БЕБ в Одесі припинило незаконну діяльність мережі гральних закладів

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили мережу нелегальних гральних закладів без ліцензій, які працювали у кількох районах Одеси.

Наразі детективи припинили діяльність вже 15 нелегальних закладів, передає пресслужба БЕБ.

Ці ігрові зали розташовувалися на перших поверхах житлових багатоповерхівок, вони працювали цілодобово без вивісок чи зовнішньої реклами, без створення юридичної особи, необхідних ліцензій та сплати податків.

"Фігуранти ретельно приховували свою діяльність. До приміщень з ігровими автоматами могли потрапити лише перевірені або постійні клієнти по дзвінку. Вхід контролювали системою відеоспостереження. Новачків до гри допускали лише після перевірки по спеціальній базі", – уточнили у БЕБ.

У межах кримінального провадження детективи Бюро провели 27 обшуків за місцями знаходження нелегальних гральних закладів, в ході яких вилучили комп’ютерну техніку, обладнання, гроші, мобільні телефони, чорнові записи, рекламні публікації. На все вилучене майно накладено арешт, а його вартість оцінили у понад 18,9 млн грн.

Досудове розслідування у справі відкрито за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 Кримінального кодексу України (проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності у співучасті з іншими суб'єктами кримінального правопорушення, вчиненому за попередньою змовою групою осіб).

Наразі до суду скеровано клопотання про заборону використання приміщень, в яких знаходились ігрові зали.

БЕБ в Одесі припинило незаконну діяльність мережі гральних закладів
БЕБ в Одесі припинило незаконну діяльність мережі гральних закладів
БЕБ в Одесі припинило незаконну діяльність мережі гральних закладів
БЕБ в Одесі припинило незаконну діяльність мережі гральних закладів
БЕБ в Одесі припинило незаконну діяльність мережі гральних закладів
БЕБ в Одесі припинило незаконну діяльність мережі гральних закладів

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Як повідомлялося, раніше детективи БЕБ виявили в Одеській області 16 теплиць та складські приміщення, в яких нелегально вирощували, сушили та переробляли тютюн в промислових масштабах.

Надалі тютюн подрібнювали та фасували по коробах, а готову сировину планували продавати по всій Україні під виглядом тютюнової продукції різних торгових марок.

Автор: 

гральний бізнес (79) казино (135) Одеса (930) Одеська область (250) азартні ігри (187) Бюро економічної безпеки (432) Одеський район (6)


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Топ коментарі
+1
бізнес змінює власників, буде функціонувати і далі.
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30.05.2025 17:02
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А працівники вилучені до ЗСУ? В штурмовиках у них, утирків, буде нагода згадати рулекту.
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30.05.2025 16:00 Відповісти
При чому тут працівники? Це звичайні люди як Ви і я, які просто шукають де собі заробити на існування.
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30.05.2025 16:16 Відповісти
Тоб то, ці "звичайні" люди не знали да навіть не здогадувались шо працюють ц НЕЗАКОНОМУ закладі і отримують чорну зарабітну платню? Вони шо, ідіоти? Як шо вони ідіоти то як жеж вони там працювали?
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30.05.2025 17:01 Відповісти
Коли треба кормити дітей, вибирати не випадає. Тим паче, що в таких закладах в основному працюють жінки.
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30.05.2025 17:29 Відповісти
Ти не забувай кому ти що намагаєшся пояснити. Стара ресентимента шляпа сидить і квохче на цензорі. На будь-яку новину в них один коментар "ТЦК! ТЕ-ЦЕ-КА!".
Воно саме працювати не може, рідні, ймовірно, відмовились і не контактують, бо як людина по життю гівно, ось тепер носиться по форумам і щось пише
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30.05.2025 17:36 Відповісти
Ой ти ж і дурник. Я б сказав навіть довбень.
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30.05.2025 17:42 Відповісти
Тоді яки притензії до орків яки за бабло ідуть вбивати українців? За твоєю логікою вбити за гроши і виправдовиваться шо треба кормити дітей це нормально.
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30.05.2025 17:38 Відповісти
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30.05.2025 16:01 Відповісти
Імперія з рабами портнова, у кожному місті України гадить, а не тільки у цьому залі! Тимошенчиха, може пояснити!! Любі мої…
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30.05.2025 16:01 Відповісти
каССа !!??
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30.05.2025 16:08 Відповісти
Сміятися після слова "знайшло"
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30.05.2025 16:50 Відповісти
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30.05.2025 16:54 Відповісти
бізнес змінює власників, буде функціонувати і далі.
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30.05.2025 17:02 Відповісти

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