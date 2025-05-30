На відновлення портової інфраструктури Україні потрібно щонайменше 1 мільярд євро, – Мінгромад

Заступник міністра розвитку громад та територій України Андрій Кашуба заявив, що для відновлення української портової інфраструктури потрібно не менше 1 млрд євро.

Про це Кашуба сказав під час виступу на міжнародному безпековому форумі Black Sea Security Forum в Одесі, передає Укрінформ.

"На сьогодні пошкоджено майже 400 об'єктів портової інфраструктури. За попередніми підрахунками, вартість відновлення портової інфраструктури України становить щонайменше 1 млрд євро. Ці цифри лягають в основу стратегічного плану відновлення", – повідомив Кашуба.

Він розповів, що з початку повномасштабного вторгнення внаслідок російської збройної агресії пошкоджено 31 цивільне судно, 106 працівників морської галузі загинули або зазнали поранень.

Водночас Кашуба наголосив, що попри російські атаки порти "Великої Одеси" від початку роботи морського коридору з 2023 року обробили 123 млн тонн вантажу, з них 70 млн тонн – це агропродукція.

Дунайські порти протягом 2025 року вони вже обробили 4,5 млн тонн вантажу.

Раніше повідомлялося, що транспортний сектор України внаслідок розв'язаної Росією повномасштабної війни вже зазнав збитків на понад $36 млрд.

Також стало відомо, що обсяг потреб у повному або частковому відновленні житлової інфраструктури України перевищує $83,7 млрд.