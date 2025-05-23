На відновлення житлового сектору Україні знадобиться майже $84 мільярдів упродовж 10 років, – Мінгромад

Обсяг потреб у повному або частковому відновленні житлової інфраструктури України перевищує $83,7 млрд. Найбільшу частку цих потреб становить багатоквартирний житловий фонд, і значна частина зруйнованих будинків – це забудова радянського типу, що вже до війни потребувала модернізації або реновації.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій за результатами зустрічі Recovery Operational Group (оперативна група з відновлення), що була присвячена відбудові житлового сектора.

"Загальна вартість збитків у житловому секторі становить близько $56,5 млрд. А для успішного його відновлення Україні знадобиться близько $83,7 млрд протягом 10 років. [...] Ми вже маємо низку ініціатив по відбудові житла, частину проєктів успішно реалізовуємо", – заявила заступниця міністра розвитку громад і територій Наталія Козловська.

Зокрема, за її словами, йдеться про державну програму компенсацій для відновлення пошкодженого житла та компенсації для придбання житла замість зруйнованого в рамках програми "єВідновлення", капітальне відновлення багатоквартирних будинків, соціальне житло, програми пільгового кредитування для переселенців і роботу з Фондом енергоефективності.

"Фонд був створений у партнерстві з Європейським Союзом ще у 2018 році з головною метою – зменшення вуглецевого сліду, у безпосередній співпраці з об'єднаннями домовласників. Із 2022 року Фонд переорієнтував свою основну діяльність на забезпечення стійкості України. У його рамках було створено програму "ВідновиДім". Протягом останніх трьох років програма допомогла відновити майже 1000 будинків, що дало понад 100 000 сімей по всій Україні можливість повернутися до нормального життя. Зокрема це будинки в Миколаївській, Запорізькій, Харківській та Київській областях", – розповіла заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум

Recovery Operational Group була започаткована в рамках Української платформи донорів як формат взаємодії та координації нагальних потреб відновлення між урядом України, відповідними міністерствами, секторальними робочими групами, спеціальними уповноваженими з питань відновлення, членами платформи та іншими зацікавленими сторонами.

Як повідомлялося, в середині травня Світовий банк виділив Україні ще $84 млн на виплати на ремонт пошкодженого житла.

У держбюджеті України на 2025 рік на виплату відшкодування за пошкоджене житло за програмою "єВідновлення" передбачено 1 млрд грн.

Наприкінці березня в "Дії" розширили послуги сервісу "єВідновлення". Так, з'явилася можливість подавати заявку на отримання компенсації для відбудови на власній ділянці.