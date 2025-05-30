Кінець "торговельного безвізу": Україна та Єврокомісія домовились розробити нові умови торгівлі до кінця липня

Україна та Єврокомісія планують до кінця липня досягти домовленості про внесення змін Угоди про створення поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі (DCFTA) між Україною та ЄС, які можуть передбачати перегляд квот.

Про це віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції Ольга Стефанішина заявила під час наради у Мінагрополітики, присвяченій скасуванню так званого "торговельного безвізу" з ЄС – режиму автономних торговельних заходів (Autonomous Trade Measures, АТМ), який завершиться 6 червня.

"Україна та Європейська Комісія досягли принципових домовленостей щодо проміжного рішення в сфері торгівлі, яке вступить в силу після 5 червня та має на меті забезпечити безперервність експорту української продукції до ЄС. Обидві сторони погодились до кінця липня цього року визначитись зі сталим форматом торговельної співпраці. Наступні тижні будуть вирішальними для досягнення взаємовигідного та довгострокового рішення", – наголосила Стефанішина.

Своєю чергою міністр агрополітики Віталій Коваль відзначив, що Україна і ЄС мають бути рівноправними партнерами.

"Позиція аграрного сектору України залишається незмінною. Ми підтримуємо прозору й справедливу торгівлю та партнерство, в якому збалансовано враховані інтереси як українських виробників, так і європейських фермерів. Консенсус щодо механізму регулювання експорту має бути досягнутий до кінця липня. Переговори тривають", – сказав Коваль.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: "Торговельний безвіз" з ЄС добігає кінця. Що буде далі?

Як повідомлялося, ЄС вирішив не продовжувати дію запроваджених у 2022 році автономних торговельних преференцій для України, які відомі як "торговельний безвіз".

Після цього торгівля з Україною у ЄС відбуватиметься за довоєнними правилами. Зокрема, Єврокомісія 22 травня ухвалила перелік перехідних заходів щодо українського експорту в ЄС, які набудуть чинності із 6 червня. Вони передбачають відновлення квот на імпорт українських товарів цього року в обсязі 7/12 від звичайних річних обсягів, які діяли до 2022 року. Водночас Єврокомісія обіцяла провести переговори про внесення змін Угоди про створення поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі (DCFTA) між Україною та ЄС, які можуть передбачати перегляд квот.

У Мінекономіки України назвали такий розвиток подій "найгіршим сценарієм" і закликали ЄС зберегти чинні умови принаймні до внесення змін до DCFTA між Україною та ЄС. Однак переговори з ЄС про внесення змін до DCFTA ще навіть не розпочалися, розповідала 9 травня віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції Ольга Стефанішина.

Нагадаємо, у травні 2024 року Рада Євросоюзу затвердила продовження дії призупинення мит і квот на імпорт українських товарів до Євросоюзу ще на рік, але із додатковими запобіжниками для захисту європейських фермерів. Єврокомісія запропонувала запровадити квоти на деякі продукти, щоб захистити ринок ЄС. Зокрема, на яйця, птицю, цукор, овес, кукурудзу, крупи та мед.

Тоді у Єврокомісії анонсували консультації з Україною відповідно до статті 29 Угоди про асоціацію, щоб узгодити довгострокову лібералізацію взаємних тарифів.