Трамп оголосив про підвищення тарифів на імпорт сталі та алюмінію до 50%

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив, що тарифи на імпорт сталі зростуть удвічі – до 50%.

Як пише CNN, про це він заявив під час виступу на заводі US Steel за межами Піттсбурга, штат Пенсильванія, передає "Європейська правда".

Раніше у березні Трамп запровадив масштабні 25% тарифи на всю сталь і алюміній, що імпортуються до США.

"Ми збираємося підвищити тарифи на сталь в США на 25%, ми збираємося підвищити їх з 25% до 50%", – заявив президент під схвальні вигуки натовпу.

Трамп сказав, що розглядав можливість запровадження 40% тарифу, але керівники галузі сказали йому, що вони хочуть 50%.

"При 25% вони можуть перелізти через цей паркан", – сказав Трамп. "При 50% ніхто не зможе перелізти через цей паркан", – додав він.

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Трамп також написав у Truth Social, що тарифи на сталь і алюміній у розмірі 50% будуть запроваджені починаючи з 4 червня.

"Для мене велика честь підвищити мита на сталь і алюміній з 25% до 50% із середи, 4 червня. Наші сталеливарна та алюмінієва галузі відроджуються, як ніколи раніше. Це буде ще один великий поштовх чудових новин для наших чудових робітників сталеливарної та алюмінієвої промисловості. Зробимо Америку знову великою!", – написав він.

Як повідомлялося, з березня почали діяти запроваджені президентом США Дональдом Трампом мита у розмірі 25% на імпорт алюмінію та сталі. Вони стосуються й України, яка раніше користувалася тимчасовим звільненням від мит на імпорт сталі та виробів із неї.

За словами міністерки економіки України Юлії Свириденко, рішення США запровадити мито на сталь із інших держав, зокрема і з України, закономірно вплине на металургійну галузь.