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Ворог завдав масований удар по Сумщині: загинули сотні свійських тварин, знищено тонни зерна. ФОТО

наслідки обстрілів Сумщини

Російські військові здійснили масовану атаку ракетами та безпілотниками по Сумській області. Зокрема, під удар потрапили сільськогосподарські підприємства у Тростянецькому та Роменському районах.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Зокрема, ворог вдарив двома ракетами та 13 БпЛА по сільськогосподарських підприємствах Тростянеччини. Обійшлося без жертв. Унаслідок ворожих ударів згоріли приміщення підприємств та транспорт. Ліквідація наслідків атаки триває.

наслідки обстрілів Сумщини

Водночас окупанти атакували Роменський район ракетами та дронами. Один з безпілотників влучив у автомобіль, який розвозив хліб у Недригайлівській громаді. Постраждав водій – йому надали медичну допомогу.

наслідки обстрілів Сумщини

Також п'ять ворожих дронів вдарили по фермі в одному із сіл Роменської громади. Унаслідок атаки спалахнули господарські будівлі, загинули сотні свійських тварин, знищено десятки тонн зерна. На місці працюють усі необхідні служби. Наслідки атаки ліквідовують.

Як повідомлялося, 23 травня ворог обстріляв Гуляйпільський район Запорізької області, унаслідок чого під удар потрапило аграрне підприємство. Двоє людей отримали поранення.

Автор: 

тварини (87) зерно (1881) сільське господарство (518) Сумська область (135) фермер (234) худоба (6)


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і в той самий час, ВР та кабмін вирішив закупити техніку та знайти персонал,
щоб запустити по містах та селах пересувні бібліотеки......
вже перемога????
пора в тіньочку книжки читати???
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31.05.2025 11:53 Відповісти
А где ответы Украины России по сельскому хозяйству и складам пищевым? Или Путин запретил своим сетям агентам во власти Украины это делать.
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31.05.2025 12:01 Відповісти

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