Нацбанк збільшив продаж валюти за тиждень до $650 мільйонів
Продаж доларів Національним банком із 26 до 30 травня зріс до $653,2 млн проти $618,4 млн попереднього тижня.
Про це свідчать дані регулятора.
При цьому вперше за два місяці Нацбанк не купував валюту.
Загалом від початку 2025 року НБУ продав із резервів уже $14,25 млрд, а купив – $35,63 млн.
Як повідомлялося, за підсумками 2024 року НБУ продав на міжбанку близько $34,94 мільярда, а купив – лише $0,13 млрд.
У 2023 році Нацбанк продав для підтримки курсу гривні з резервів $28,82 млрд, а купив – лише $0,22 млрд.
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