АМКУ оштрафував виробника мінеральної води "Шаянська" через неправдиві відомості на етикетці

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував ТОВ "Аква-Поляна" на 3,3 мільйона гривень за поширення на етикетці лікувально-столової фасованої води "Шаянська" інформації, що вводить в оману споживачів.

Таке рішення АМКУ ухвалив на засіданні 29 травня, повідомляється на сайті Комітету.

"Комітет встановив, що ТОВ "Аква-Поляна" поширювало інформацію, що вводить в оману, шляхом повідомлення невизначеному колу споживачів на етикетках мінеральної природної лікувально-столової фасованої води "Шаянська" неправдивих відомостей щодо частини медичних показань до її застосування", – зазначається у повідомленні.

Зокрема, серед показань до застосування цієї мінеральної води були вказані:

"неускладнена виразкова хвороба шлунку та дванадцятипалої кишки";

"хвороби прооперованого шлунку у зв’язку з виразковою хворобою шлунку та дванадцятипалої кишки";

"гепатити";

"холецистити";

"ангіохоліти різної етіології без схильності до частих загострень";

"хронічні панкреатити";

"хвороби обміну речовин: ожиріння, подагра, оксалурія, фосфатурія").

"При цьому ТОВ "Аква-Поляна" не надало Комітету належних доказів на підтвердження того, що така продукція має відповідні медичні показання до застосування, які поширювалися на її етикетці", – пояснили в АМКУ.

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Більше того, за інформацією державного некомерційного підприємства "Український науково-дослідний інститут реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я", частина медичних показань, які поширювало ТОВ "Аква-Поляна", не досліджувалися під час відповідних клінічних випробувань води "Шаянська".

Водночас, за результатами опитування, проведеного Комітетом, встановлено, що повідомлена на етикетках води інформація про медичні показання до її застосування може вплинути на наміри споживачів щодо придбання такої продукції.

Тому Антимонопольний комітет визнав дії ТОВ "Аква-Поляна" порушенням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та оштрафував його на 3, 32 млн грн.

При цьому виробник припинив поширення оманливої інформації щодо медичних показань до застосування води "Шаянська", що було враховано при розрахунку розміру штрафу, додали в АМКУ.