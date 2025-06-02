У Родини Портнова знайшли елітної нерухомості в Дубаї на понад $2 мільйони

Родина колишнього заступника голови Адміністрації експрезидента Віктора Януковича Андрія Портнова у 2022-2023 роках придбала нерухомості на понад $2 мільйони у Дубаї (ОАЕ).

Загалом йдеться про шість обʼєктів нерухомості, оформлених на цивільну дружину і дочку Портнова, наразі у власності його сімʼї залишається пʼять квартир, з'ясували журналісти проєкти "Схеми" (Радіо Свобода) завдяки витоку даних із Земельного департаменту Дубаю, а також комунальних підприємств в ОАЕ.

Першу квартиру з цього переліку дочка Андрія Портнова Лілія придбала у жовтні 2022 року в житловому комплексі Sobha Hartland One Park Avenue. За даними з дубайських реєстрів, нерухомість площею майже 69 кв. м коштувала близько $320 тис.

Sobha Hartland One Park Avenue

Решту нерухомості в ОАЕ дочка і цивільна дружина експосадовця почали активно купувати з літа 2023 року.

Так, у липні Лілія Портнова придбала квартиру площею 46,5 кв. м за майже $250 тисяч у забудовника Sobha, але згодом її продала.

У серпні цивільна дружина Портнова Анастасія Валяєва інвестувала у квартиру на майже 110 кв. м у ЖК неподалік – Sobha Hartland Waves Opulence, який мають добудувати у вересні 2025 року. Вартість цих апартаментів – понад $600 тис. З

Sobha Hartland Waves Opulence

У тому ж комплексі через місяць, 9 вересня 2023 року, понад $400 тисяч інвестувала у квартиру і Лілія Портнова.

Того ж дня Валяєва інвестувала у ще одне будівництво – Sobha Creek Vista Heights – Tower A. Там вона стала власницею апартаментів площею 90 кв. м за понад $550 тис. Завершити будівництво цього комплексу мають у 2026 році.

Ще через місяць – у жовтні 2023 року – Лілія Портнова купила ще одну квартиру в Empire Residence в районі Jumeirah Village Circle. Тут 34 квадратних метри обійшлись у понад $132 тис.

Empire Residence

Водночас, попри нерухомість у Дубаї, у листопаді 2023 року Лілія Портнова орендувала на рік ще одні апартаменти в ЖК District One Residences 18, за майже $36 тис. При цьому у договорі оренди вона вказала, що має громадянство Швейцарії.

District One Residences

У міжнародних реєстрах журналістам не вдалося знайти згадок про підприємницьку діяльність Лілії Портнової. Інформації про актуальний бізнес Анастасії Валяєвої також немає, але до 2020 року вона була вказана власницею компанії Vasilisa Group, яка до цього мала назву Portnov Group і належала Андрію Портнову.

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Як повідомлялося, на початку квітня 2024 року Андрій Портнов переписав великий маєток під Києвом в елітному селищі Козин на своїх дітей. При переоформленні майна у київського нотаріуса інтереси дітей особисто представляла їхня матір, цивільна дружина Портнова Анастасія Валяєва, яка з 2014 року має громадянство РФ та численне майно у Росії.

Нагадаємо, за даними журналістів "Схем", Андрій Портнов виїхав з України 3 червня 2022 року.

21 травня 2025 року стало відомо, що Андрія Портнова застрелили в Іспанії. За даними ЗМІ, за кілька днів до вбивства він відвідував Україну, де зустрічався з високопосадовцями.