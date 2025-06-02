У Родини Портнова знайшли елітної нерухомості в Дубаї на понад $2 мільйони
Родина колишнього заступника голови Адміністрації експрезидента Віктора Януковича Андрія Портнова у 2022-2023 роках придбала нерухомості на понад $2 мільйони у Дубаї (ОАЕ).
Загалом йдеться про шість обʼєктів нерухомості, оформлених на цивільну дружину і дочку Портнова, наразі у власності його сімʼї залишається пʼять квартир, з'ясували журналісти проєкти "Схеми" (Радіо Свобода) завдяки витоку даних із Земельного департаменту Дубаю, а також комунальних підприємств в ОАЕ.
Першу квартиру з цього переліку дочка Андрія Портнова Лілія придбала у жовтні 2022 року в житловому комплексі Sobha Hartland One Park Avenue. За даними з дубайських реєстрів, нерухомість площею майже 69 кв. м коштувала близько $320 тис.
Решту нерухомості в ОАЕ дочка і цивільна дружина експосадовця почали активно купувати з літа 2023 року.
Так, у липні Лілія Портнова придбала квартиру площею 46,5 кв. м за майже $250 тисяч у забудовника Sobha, але згодом її продала.
У серпні цивільна дружина Портнова Анастасія Валяєва інвестувала у квартиру на майже 110 кв. м у ЖК неподалік – Sobha Hartland Waves Opulence, який мають добудувати у вересні 2025 року. Вартість цих апартаментів – понад $600 тис. З
У тому ж комплексі через місяць, 9 вересня 2023 року, понад $400 тисяч інвестувала у квартиру і Лілія Портнова.
Того ж дня Валяєва інвестувала у ще одне будівництво – Sobha Creek Vista Heights – Tower A. Там вона стала власницею апартаментів площею 90 кв. м за понад $550 тис. Завершити будівництво цього комплексу мають у 2026 році.
Ще через місяць – у жовтні 2023 року – Лілія Портнова купила ще одну квартиру в Empire Residence в районі Jumeirah Village Circle. Тут 34 квадратних метри обійшлись у понад $132 тис.
Водночас, попри нерухомість у Дубаї, у листопаді 2023 року Лілія Портнова орендувала на рік ще одні апартаменти в ЖК District One Residences 18, за майже $36 тис. При цьому у договорі оренди вона вказала, що має громадянство Швейцарії.
У міжнародних реєстрах журналістам не вдалося знайти згадок про підприємницьку діяльність Лілії Портнової. Інформації про актуальний бізнес Анастасії Валяєвої також немає, але до 2020 року вона була вказана власницею компанії Vasilisa Group, яка до цього мала назву Portnov Group і належала Андрію Портнову.
Як повідомлялося, на початку квітня 2024 року Андрій Портнов переписав великий маєток під Києвом в елітному селищі Козин на своїх дітей. При переоформленні майна у київського нотаріуса інтереси дітей особисто представляла їхня матір, цивільна дружина Портнова Анастасія Валяєва, яка з 2014 року має громадянство РФ та численне майно у Росії.
Нагадаємо, за даними журналістів "Схем", Андрій Портнов виїхав з України 3 червня 2022 року.
21 травня 2025 року стало відомо, що Андрія Портнова застрелили в Іспанії. За даними ЗМІ, за кілька днів до вбивства він відвідував Україну, де зустрічався з високопосадовцями.
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Оце так! Тобто під час війни з Мацковією за Президентства Потужного та Незламного ЛІДОРа!
Може ввечері у черговому відеозверненні до пересічних ЛІДОР пояснить , як це стало можливо після того , як країна позбулася мерзенного Щікалядного Борігі , який раніше заробляв на війні та ще й свого брата вбив?
Щось я розмріявся ...
Журналісти «Схем» з'ясували, що на неї було оформлено нерухомість, придбану у РФ вже після Революції Гідності.
На початку 2000-х років Валяєва була помічницею депутата Володимира Пилипенка, що входив до так званої «групи Портнова». У 2014 році вона залишила Україну та згодом отримала громадянство Росії. Як з'ясували журналісти, на її ім'я було оформлено маєток під Москвою площею 900 кв. м
У період з 2016 по 2018 рік вона разом із Портновим користувалася паркувальним місцем у центрі Москви, зокрема поблизу будівлі МЗС РФ.
Андрій Портнов п'ять років жив за кордоном, у 2018 році СБУ порушила проти Портнова справу за підозрою у державній зраді
Нагадаємо, у лютому 2024 року Портнов подав до суду на "hromadske" через розслідування "Як віджимали Крим: ексклюзивні записи" від 27 грудня 2023 року. У ньому журналісти, спираючись на аудіозаписи з квітня-травня 2014 року, стверджують, що Андрій Портнов, імовірно, був куратором окупації Криму.
На роздобутих ними аудіозаписах людина з голосом, схожим на голос Портнова, спілкується з ексначальником Головного управління юстиції Міністерства юстиції в Криму Сергієм Коровченком та ексдепутатом Верховної Ради Левом Миримським.
Журналісти з'ясували, що Коровченко з Миримським у 2014 році їздили до окупованого Криму "курувати" певні питання в інтересах росіян і, судячи з аудіозаписів, імовірно, діяли з відома або вказівки Андрія Портнова.
https://zmina.info/news/portnov-pered-svoyim-ubyvstvom-bachyvsya-z-zelenskym-yermakom-i-tatarovym-dzherela-czenzor-net/
Про це свідчать дані авіаперельотів Олега Татарова, які є в розпорядженні проєкту «Схеми» (Радіо Свобода). За даними журналістів, Татаров, який у той період займався адвокатською діяльністю,
тричі був у РФ в 2017-му, чотири рази в 2018-му, та двічі - в 2019 році.
Востаннє Татаров літав до Росії наступного дня після перемоги Зеленського на виборах президента 21 квітня 2019 року.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-tatarov-9-raziv-litav-u-moskvu/33190450.html
чи ні???