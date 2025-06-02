АРМА заявило про незаконне виробництво мінералки у двох арештованих санаторіях на Закарпатті

На території арештованих та переданих в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) санаторіїв "Поляна" та "Сонячне Закарпаття" продовжується незаконне виробництво мінеральної води.

Про це повідомляє пресслужба АРМА за результатами виїзного огляду арештованих активів.

Санаторій "Поляна"

Зокрема, майновий комплекс санаторію "Поляна" включає декілька об’єктів нерухомого майна, він переданий в управління АРМА ухвалами Печерського районного суду Києва. Вартість активу оцінили у 32,7 млн грн, його двічі виставляли на конкурс з пошуку управителя, однак торги не відбулися. Наразі оголошено новий конкурсний відбір.

Однак профспілкові організації продовжують користування активом без відповідних правових підстав, стверджують в АРМА.

"В ході огляду встановлено факти організації незаконного виробництва мінеральної води на території арештованої будівлі організованого службовими особами ТОВ "Аква-Поляна" та ТОВ "Кришталеве джерело". Останні мали договір про спільну господарську діяльність з власником цього арештованого активу", – зазначається у повідомленні.

В АРМА додали, що "Аква Поляна" також не виконує судове рішення щодо звільнення приміщення цеху розливу мінеральної води та його повернення в розпорядження власника.

Водночас, ТОВ "Кришталеве джерело" готове взяти санаторій в управління, приймаючи участь у конкурсі на управителя.

Санаторій "Сонячне Закарпаття"

Активи санаторію передано в управління АРМА рішенням Печерського районного суду міста Києва. Наразі очікуються результати його оцінки.

"Під час огляду активу встановлено факти незаконного розливу мінеральної води на території санаторію, який здійснюють особи, пов’язані із ТОВ "Рекреаційні технології". Також зафіксовано обмеження доступу представників АРМА до приміщень, що є порушенням рішення суду та перешкоджанням законній діяльності Агентства", – йдеться у повідомленні.

В АРМА додали, що в обох випадках про виявлені факти незаконного використання активів повідомили правоохоронцям.

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Як повідомлялося, восени 2024 року суд за клопотанням ДБР арештував низку свердловин мінеральної води, у тому числі у санаторіях "Сонячне Закарпаття" та "Поляна".

За версією слідства, мінеральні води видобували незаконно, завдяки змові, до якої причетні заступник голови Федерації профспілок та окремі посадовці федерації, ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", ПрАТ "Укрпрофтур" та низка приватних компаній.

Наглядову раду ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" з 24 квітня 2018 року очолює Володимир Саєнко, який із 2013 року працює і заступником голови Федерації професійних спілок України. ФПУ володіє часткою в статутному капіталі ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" розміром 92,92%.

Нагадаємо, у грудні 2022 року працівники ДБР повідомили заступнику голови Федерації профспілок про підозру, а суд обрав посадовцю запобіжний захід у вигляді взяття під варту з альтернативою у вигляді застави в розмірі 124 млн грн. Також його відсторонили від посади строком на 2 місяці. Це рішення було пролонговано.

За даними слідства, він у 2019 році разом з іншими посадовцями ухвалював рішення про незаконну передачу приватному підприємству будівлі державної курортної бальнеолікарні у Києві. Згідно з висновком судової оцінково-будівельної експертизи, загальна вартість приміщення становила 138,31 млн грн. Лікарня, яка взагалі не підлягала відчуженню, була продана за значно нижчою вартістю.