Настрої бізнесу покращилися, але у більшості галузей очікують зменшення кількості працівників, – опитування НБУ

Бізнес у травні відновив позитивні оцінки результатів власної діяльності, цьому сприяв споживчий попит, стійка ситуація в енергетиці, надходження міжнародної фінансової допомоги, а також сезонні чинники.

Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА) від Національного банку. У травні він зріс до 50,8 пункта, порівняно із 49,4 у квітні. Втім це дещо менше березневого показника, коли він сягав 51,8.

"Уперше з травня 2024 року зростання очікували підприємства всіх секторів, що беруть участь в опитуваннях", – зауважили у Нацбанку.

Водночас стримуючими чинниками представники бізнесу вказували посилення обстрілів критично важливих об’єктів, курсові та інфляційні очікування, дефіцит кваліфікованих кадрів.

Зокрема, найоптимістичніше оцінили свої поточні економічні результати підприємства будівництва. Цьому сприяв стабільний внутрішній попит та сезонний чинник: секторальний індекс у травні становив 51,5 (у квітні 2025 року – 47,3).

Підприємства промисловості вчетверте поспіль надали позитивні оцінки результатів своєї діяльності завдяки активним споживчим настроям і стійкій ситуації в енергетиці: секторальний індекс – 51,1 (у квітні 2025 – 51,8).

Також зберегли позитивні оцінки результатів своєї поточної діяльності підприємства торгівлі: секторальний індекс – 50,3 (у квітні 2025 року – 51,2).

Підприємства сфери послуг уперше з травня 2024 року оптимістично оцінили результати своєї діяльності завдяки налагодженню логістичних ланцюгів, а також пожвавленню попиту: секторальний індекс зріс до 50,9 (у квітні 2025 року – 46,3).

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"Опитані підприємства промисловості, торгівлі та сфери послуг були налаштовані на помірніше здорожчання закупівельних цін, а також цін/тарифів на власну продукцію/послуги, натомість будівельні компанії очікували на їх незначне прискорення", – зазначають у Нацбанку.

Водночас оцінки бізнесу щодо зайнятості залишалися неоднорідними. Підприємства будівництва були налаштовані на збільшення чисельності персоналу. Натомість керівники підприємств інших секторів очікували на зменшення загальної чисельності працівників.

В НБУ додали, що щомісячне опитування підприємств проводилося з 05 до 23 травня 2025 року. В опитуванні взяли участь 565 підприємств.