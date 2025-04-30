Роботодавці пропонують зарплати майже вдвічі менші, ніж очікують шукачі роботи, – опитування. ІНФОГРАФІКА

Найчастіше цього року українці шукають роботу в сферах торгівлі та продажу, транспорту й логістики, в IT-секторі, а також у сфері виробництва та інженерії. Ці самі галузі вважаються найбільш перспективними.

Про це свідчать дані опитування платформи "OLX Робота", передає ЕП.

"Активний пошук нової роботи мотивують передусім низька заробітна плата, скорочення штату, ліквідація компанії, а також зміна кар'єрного напрямку. Зокрема близько 40% опитуваних повністю або частково змінили сферу діяльності за останні три роки", – сказано в дослідженні.

Як зазначається, очікування щодо заробітної плати є доволі високими. Найбільш прийнятною респонденти визначили зарплату в 30-50 тис. грн (30% опитаних), далі – 20-30 тис. грн (29%), а 25% прагнуть більшого доходу – 50 тис. грн і більше. За 10-20 тис. грн готові працювати лише 13%.

Водночас, медіанна заробітна плата, запропонована роботодавцями в Україні, складає 22,5 тис. грн.

Опитування проводился в березні цього року серед 20 528 респондентів в Україні. 12% респондентів – безробітні та активно шукають роботу, 6% – працевлаштовані тимчасово.

Найбільш активними у пошуку роботи є люди віком від 25 до 44 років – саме на цю вікову групу припадає 57% відповідей. 58% опитуваних – чоловіки.

Раніше повідомлялося, що в Україні за два роки частка вакансій для людей із інвалідністю зросла з 7% до 12%. Так, за цей період кількість пропозицій роботи, що підходить для людей із інвалідністю, зросла з 4 315 (у січні 2023 року) до 12 092 (у березні 2025 року).

До того стало відомо, що щороку середній вік штатних працівників в Україні зростає на 4-5 місяців.

Перед тим повідомлялося, що від початку цього року станом на середину квітня послуги Державної служби зайнятості України отримували 226 тис. громадян, із них мали статус безробітного 163 тис. Роботою за цей період було забезпечено 80 тис. людей.