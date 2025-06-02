"Київводоканал" заявив про обшуки в компанії. В Нацполіції сказали, що це стосується розкрадання міського бюджету (оновлено)

Співробітники Головного слідчого управління Національної поліції України проводять обшуки на об'єктах ПрАТ "АК "Київводоканал".

Про це йдеться в повідомленні "Київводоканалу".

"Працівники "Київводоканалу" готові співпрацювати зі слідством та безперешкодно надають запитувані документи та всю необхідну інформацію в межах своїх повноважень. Слідчі дії, не аргументовані належним чином, перешкоджають нормальній роботі об'єктів критичної інфраструктури та колективу, який задіяний у процеси надання життєво необхідних послуг містянам", – заявили в компанії.

Як пізніше заявили в Нацполіції, обшуки проводяться в межах справи про розкрадання коштів міського бюджету, передає Укрінформ.

"Так, Головне слідче управління проводить обшуки. Це щодо розкрадання міського бюджету", – заявило джерело в правоохоронних органах.

Наприкінці травня повідомлялося, що співробітники Нацполіції провели 49 невідкладних обшуків у Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі у справі про відмивання коштів "Укртатнафти".