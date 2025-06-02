"Ліси України" цьогоріч витратять 500 мільйонів на будівництво доріг. Від початку року вдалося зекономити 20 мільйонів
Державне підприємство "Ліси України" цього року уклало 13 контрактів на будівництво лісових доріг.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
"Усі договори укладені за результатами відкритих торгів, у яких взяло участь 20 різних будівельних компаній. Середня кількість учасників – 2,4 на одні торги, що вище, ніж у інших державних структур", – зазначили в держпідприємстві.
Там додали, що зниження ціни під час цьогорічних торгів складало 22%, а економія сягнула 20 млн грн.
Загалом у інвестиційному плані "Лісів України" на 2025 рік на будівництво доріг передбачено 500 млн грн.
"Лісові дороги – це можливість захистити ліси від пожеж та зростання обсягів заготівлі. Термін окупності інвестицій у дороги в середньому складає декілька років", – пояснили в компанії.
Як повідомлялося, раніше Національне агентство з питань запобігання корупції завершило перевірку ДП "Ліси України" та ініціювало п'ять розслідувань.
Зокрема, НАЗК встановило, що корупційні ризики виникають через відсутність чітких механізмів відбору лісових ділянок для будівництва автомобільних доріг і вирубки дерев, що створює підстави для зловживань.
Також корупційні ризики виникають через зволікання ДП "Ліси України" в оформленні правоустановчих документів на користування землями лісового фонду. Це призводить до зловживань з вилученням лісових ділянок з лісового фонду, нецільового їх використання, вирубування дерев. Це підтверджують близько 50 розпочатих кримінальних проваджень в цій сфері.
Наприкінці травня повідомлялося, що Бюро економічної безпеки на тендері "Лісів України" виявило потенційну переплату на 180 млн грн.
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