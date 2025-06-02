Україна в травні зменшила експорт електроенергії на 40%. Порівняно з минулим роком він зріс у 22 рази. ІНФОГРАФІКА

У травні цього року Україна зменшила експорт електроенергії на понад 40% порівняно з попереднім місяцем – до 92,5 тис. МВт-год.

Про це пише ExPro Electricity з посиланням на дані оперативного моніторингу.

Найбільше електроенергії експортувалося до Угорщини, майже 37% від загального обсягу.

Порівняно з квітнем найбільше скоротився експорт до Молдови.

Порівняно з травнем минулого року експорт електроенергії виріс у 22 рази. Поставки здійснюються як в години сонячної активності (solar peak), так і вночі, коли споживання мінімальне.

Імпорт електроенергії в травні цього року зріс на 3,6% порівняно з квітнем. Найбільше виросли обсяги імпорту з Молдови та Словаччини, проте найбільшу частку й надалі займає угорський напрям, 40%.

Як повідомлялося, імпорт електроенергії до України в квітні 2025 року скоротився ще на 31% у порівнянні з березнем – до 187 тис. МВт-год. Водночас експорт зріс майже удвічі.

У 2024 році Україна збільшила імпорт електроенергії в 5,5 раза – до 4,4 млн МВт-год. Найбільше у структурі імпорту електроенергії зайняли Угорщина – 39%, Словаччина – 23%, Румунія – 18%, Польща – 14% та Молдова – 5%.