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Білл Гейтс передасть Африці більшу частину свого фонду на $200 мільярдів

Африка отримає більшу частину з $200 мільярдів фонду Білла Гейтса

Африка стане найбільшим бенефіціаром $200 млрд, які Фонд Гейтса планує роздати протягом наступних 20 років.

Про це повідомив співзасновник Фонду мільярдер Білл Гейтс, передає Bloomberg.

"Більшість цього фінансування буде витрачено на допомогу вам у вирішенні проблем тут, в Африці", – сказав Гейтс на зустрічі Африканського Союзу в Аддис-Абебі (Ефіопія).

Фонд минулого місяця заявив, що планує роздавати гроші протягом 20 років, перш ніж закритися у 2045 році.

Це означає, що Гейтс, який наразі посідає п'яту позицію найбагатшої людини у світі, планує переказати багато мільярдів своєму Фонду в рамках мети роздати 99% свого багатства.

Наразі його статки згідно з індексом мільярдерів Bloomberg оцінюються в близько $175 млрд.

Фонд виплатив понад $100 млпд із моменту його заснування Біллом Гейтсом та Меліндою Френч Гейтс у 2000 році. Спочатку Фонд мав закритися через 20 років після смерті співзасновника Microsoft Corp.

Нагадаємо, в липні 2022 року стало відомо, що співзасновник Microsoft Білл Гейтс перерахує $20 млрд у власний благодійний фонд Bill & Melinda Gates Foundation, а в майбутньому хоче перерахувати на благодійність усі свої статки.

Гейтс заснував благодійний фонд разом із дружиною, Меліндою Гейтс. Попри розлучення у 2021 році, пара продовжила працювати над розвитком фонду разом. Зараз це одна з найбільших благодійних організацій у світі, яка націлена на боротьбу за з хворобами, досягнення ґендерної рівності та зниження рівня дитячої смертності.

Автор: 

Африка (75) Гейтс Білл (33) допомога (1557) фонд (144)


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