"Нова пошта" пояснила обмеження для посилок із післяплатою "зростанням контролю з боку держави"

Платіжний сервіс "Нової пошти" – NovaPay – почне обмежувати перекази відправникам великої кількості посилок з післяплатою, які не оформлені як ФОП, через посилення контролю держави за підприємницькою діяльністю.

Про це йдеться у роз'ясненні "Нової пошти" у Telegram.

В компанії пояснили, що самка "Нова пошта" не обмежує кількість посилок, які відправляються або отримуються.

"Але в умовах зростаючого контролю підприємницької діяльності з боку держави, нас змушують вводити нові процедури та правила", – наголосили в компанії.

З роз'яснення випливає, що обмежити надання послуг деяким категоріям клієнтів вимушений платіжний сервіс NovaPay, який використовується для оплати посилок.

"Так, за вимогами держави, будь-який фінансовий сервіс або банк зобов'язаний перевіряти клієнтів на критерії ризику, уважно вивчати усі фінансові операції на предмет законності, в тому числі їхні цілі, характер, зв'язки. Якщо ви, як фізична особа, отримуєте велику кількість післяплат, то наш фінансовий партнер — NovaPay, зобовʼязаний вимогами закону №361-IX обмежити надання своїх фінансових послуг до моменту отримання пояснень щодо походження грошей", – пояснили в компанії.

У "Новій пошті" порадили клієнтам, які планують підприємницьку діяльність оформлювати ФОП або іншу юридичну форму роботи, щоб уникнути обмежень на отримання переказів.

Раніше низка ЗМІ та клієнтів "Нової пошти" оприлюднили інформацію про те, що сервіс NovaPay встановлює нові ліміти для онлайн-оплат та грошових переказів для отримувачів коштів, які не є підприємцями.

Деякі підприємці та постійні користувачі "Нової пошти" отримали попередження, що починаючи з 2 червня фізичні особи зможуть відправляти не більше 5 посилок на місяць з післяплатою на загальну суму до 30 тис. грн.

Як повідомлялося, Державна податкова служба з березня почала моніторити грошові перекази на банківські рахунки українців, які здійснюють онлайн-продажі товарів.

Під посилений нагляд податківців потрапили 11 тис. осіб, які отримали понад 50 грошових переказів, що проходили через системи обліку даних РРО, у 2025 році.

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Загалом моніторинг охоплює фізичних осіб, які регулярно отримують кошти за товари/послуги (особливо через маркетплейси або соцмережі) та ФОПів, які не зареєстрували касовий апарат, хоча повинні це зробити, стверджували у Податковій службі.

Раніше стало відомо, що понад 1000 суб’єктів господарювання у сфері роздрібної торгівлі отримали від податківців інформаційні повідомлення через Електронний кабінет для упередження можливих порушень порядку проведення розрахунків.