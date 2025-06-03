Звикли не платити: Російські компанії не хочуть виконувати наказ Кремля про перехід на місцеве програмне забезпечення

Великі російські енергетичні, транспортні та комунікаційні компанії хочуть відтермінувати перехід на розроблене у Росії програмне забезпечення і продовжувати нелегально використовувати програмні рішення західних компаній, незважаючи на вимоги влади.

Про це представники низки російських компаній розповіли напередодні на конференції "Цифровая індустрія промислової Росії 2025", пише місцеве видання "Вєдомості".

За словами заступника гендиректора з цифрової трансформації російської державної енергетичної компанії "ФСК-Россєті" Костянтина Кравченка, холдинг планує продовжувати використовувати піратський іноземний софт до його повного "зносу", тобто ще близько 5-7 років.

Він пояснив це тим, що компанія не може дозволити собі додаткові видатки для переходу на російське програмне забезпечення, адже за нього доведеться платити.

"З 2022 року ми не платимо за імпортні продукти і ліцензійну підтримку, переходимо на російське – треба платити", – пояснив Кравченко.

Він додав, що щоб оплачувати нове ПЗ доведеться підвищувати тарифи для користувачів.

Ще один неназваний представник компанії підтвердив, що для виконання "всіх чинних директив" у сфері імпортозміщення необхідні додаткові джерела фінансування.

У "Російській залізниці" (РЖД) також заявили, що повний перехід на місцеві IT-продукти потребуватиме щонайменше ще п'ять років, адже в Росії поки немає "готових рішень" з інтеграції прикладного програмного забезпечення, системного ПЗ та обладнання.

Своєю чергою у російській "Об'єднаній авіабудівної корпорації" (ОАК) пояснили затримки з переходом на російське програмне забезпечення дефіцитом кадрів і виробничих потужностей для повної відмови від іноземних програм.

У "Газпром нафті" ж поскаржилися на "монополізацію" російського ринку необхідних для компанії ІТ-продуктів, а також недостатньою працездатністю різних типів російського ПЗ.

Якщо дивитися на це (перехід на російське ПЗ, – ред.) як на заміну за будь-яку ціну, то за чотири роки можна, але зі втратою ефективності", – додали в IT-підрозділі металургійного гіганта "Сєвєрсталь". Там також поскаржилися, що витрати компаній на "повноцінний перехід" можуть стати занадто високими.

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Як повідомлялося, на початку 2024 року російський уряд зобов'язав держкорпорації та компанії з державною участю до 1 січня 2025 року перейти на російські операційні системи, офісні пакети, антивірусні програми та системи віртуалізації. Нові рекомендації уряду з’явилися після відповідного доручення Володимира Путіна.

Однак до визначеної дати лише п'ять із 25 таких корпорацій змогли повністю перейти на російське програмне забезпечення на об'єктах критичної інформаційної інфраструктури (КІІ).

Натомість російський бізнес все частіше почав використовувати західне програмне забезпечення нелегально.

Водночас 63% IT-фахівців із Росії визнавали погану сумісність російських рішень з іншими продуктами, російськими чи іноземними.