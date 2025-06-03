Підприємство Держспезцв’язку витратить 180 мільйонів на ремонт телевежі у Києві після ракетного удару росіян

Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (КРРТ), що входить до сфери управління Адміністрації Держслужби спеціального зв'язку та захисту інформації, 29 травня за результатами тендеру замовив ТОВ "Тіас-Буд" ремонт Київської телевежі вартістю 180,86 млн грн.

За умовами угоди, до кінця року мають виконати відновлення окремих конструкцій телевежі, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Телевежа зазнала пошкоджень після того, як у березня 2022 року російські війська випустили по ній декілька ракет. Одна ракета влучила в апаратну на самій вежі, а інша – у трансформаторну підстанцію, яка живить вежу електроенергією. Унаслідок обстрілу 5 осіб загинули та 5 осіб отримали поранення

У підсумковій відомості ресурсів найбільше коштів припадає на два китайські ліфти: пасажирський Shanghai Mitsubishi TV Tower MONA-MDD410 вантажопідйомністю 1 000 кг за 31,84 млн грн і вантажний загального призначення Institute 713 MONA HGT-250-250126 вантажопідйомністю 250 кг за 23,05 млн грн (тут і далі ціни вказано з ПДВ). Раніше вежа мала один великий ліфт, а другий був виведений з експлуатації.

Ще 12,03 млн грн піде на українські алюмінієві вікна різного розміру. Про них відомі лише площа і відмітка, тобто висота 0 м або 80 м. У перерахунку на площу ціна однакова – 52 661 грн за кв. м.

Ще 6,67 млн грн відведено на українські алюмінієві двері та двері на алюмінієвому каркасі різного розміру. Про більшість із них відомі лише площа, відмітка і те, внутрішні вони чи зовнішні. У перерахунку на площу ціни знаходяться в межах 53-54 тис. грн за кв. м.

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Договірна ціна тверда, тобто не змінюватиметься з часом.

Львівська фірма "Тіас-Буд" отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов. Нею володіє та керує місцевий житель Ігор Токарівський.

На сайті фірми сказано, що вона займається будівництвом базових станцій стільникового зв’язку "під ключ" і впровадженням рішень в сфері ІТ. Вона спеціалізується на будівельно-монтажних роботах, технічному і сервісному обслуговуванні побудованих об’єктів, а також аварійних і ремонтно-відновлювальних роботах.

Із 2017 року фірма отримала держпідрядів на загальну суму 207,32 млн грн.