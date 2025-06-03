НАБУ затримало родича співвласника "Кварталу 95" Міндіча у справі "Харківобленерго". Він намагався втекти з України (оновлено)

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) час спроби залишити територію України затримали організатора схеми мільйонних розкрадань на закупівлях енергетичного обладнання для державного "Харківобленерго".

Затриманому вже повідомили про підозру у справі, повідомляє пресслужба НАБУ, не називаючи прізвища підозрюваного.

За інформацією видань "Слово і діло" та "Наші гроші", затриманим виявився близький родич співвласника "Кварталу 95" Тимура Міндіча. Як повідомили джерела ZN.UA в правоохоронних органах, йдеться про Леоніда Міндіча. Народний депутат Ярослав Железняк ("Голос") зауважив, що Леонід Міндіч є доволі близьким родичем співласника "Кварталу 95": саме Леонід Міндіч є власником кварити, у якій офіційно зареєстрований Тимур Міндіч.

За даними слідства, у 2021 році він взяв під особистий контроль проведення закупівель енергетичного обладнання в "Харківобленерго" та намагався поширити свій вплив на закупівлі такого обладнання іншими держпідприємствами енергетичного сектору.

"Керівник АТ "Харківобленерго", який вже є підозрюваним у цій справі, погодився виконувати вказівки організатора схеми та забезпечити укладення контрактів про закупівлю енергетичного обладнання (трансформатори, лічильники) з підконтрольними йому компаніями за цінами, вищими за ринкові у кілька разів", – зазначається у повідомленні.

У такий спосіб учасники організованої групи планували заволодіти коштами на суму понад 132 млн грн, вважає слідство.

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Як повідомлялося, раніше у цій справі повідомили про підозру 7 особам. Серед них – в.о. голови правління АТ "Харківобленерго", директор із загальних питань компанії, керівник відділу матеріального забезпечення, керівник відділу Харківської торгово-промислової палати, приватний оцінювач та двоє керівників комерційних підприємств.

За даними слідства, у квітні-вересні 2021 року керівник "Харківобленерго" забезпечив обрання двох "потрібних" компаній переможцями закупівель на постачання 11 904 одиниць трансформаторного обладнання та 79 425 одиниць електровимірювальних приладів (лічильників та допоміжного обладнання) за завищеною на 132,5 млн грн вартістю.

Часткове виконання цих договорів протягом 2021-2022 років завдало АТ "Харківобленерго" збитків на 12,5 млн грн. Наміри щодо заволодіння іншою частиною коштів, а саме 120 млн грн, були зірвані після запровадження режиму воєнного стану та проведення слідчих дій детективами НАБУ.