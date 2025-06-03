Україна відмовилась сплатити $670 мільйонів за прив’язаними до ВВП облігаціями
Україна відмовилась здійснити виплати власникам державних деривативів (ВВП-варантів) у встановлений строк 2 червня.
Відповідну заяву Міністерство фінансів України оприлюднило заяву на Ірландській фондовій біржі, інформує пресслужба Мінфіну.
Згідно із повідомленням, сума платежу за державними деривативами, що підлягала сплаті 2 червня, становить $665,45 млн.
"Водночас Україна нагадала власникам Державних деривативів, що відповідно до рішення Уряду від 27 серпня 2024 року діє мораторій на виплати за цими інструментами, який залишатиметься чинним до завершення процесу їх реструктуризації", – зазначається у повідомленні.
Водночас у Мінфіні нагадали, що у серпні 2024 року з умов державних деривативів було вилучено положення про крос-дефолт.
"Це означає, що дотримання мораторію на виплати за державними деривативами не призводить до крос-дефолту за зобов'язаннями по облігаціях зовнішньої державної позики та не створює загрози для фінансової стабільності держави", – наголосили у міністерстві.
В Мінфіні нагадали, що мораторій на платежі за державними деривативами є частиною ширшої стратегії України, оголошеної в серпні 2024 року під час реструктуризації державного боргу.
"Ця стратегія передбачає справедливе та рівноправне ставлення до всіх кредиторських вимог у межах периметру реструктуризації, з метою відновлення боргової стійкості в рамках Програми МВФ. Україна залишається відданою конструктивному діалогу з усіма зацікавленими сторонами та продовжує консультації задля досягнення справедливої та комплексної реструктуризації державних деривативів", – додали у міністерстві.
Як повідомлялося, раніше власники випущених у 2015 році державних деривативів (так званих ВВП-варантів) не погодилися на пропозицію уряду для реструктуризації заборгованості за цими цінними паперами.
Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца заявляв, що Україна не поспішатиме з реструктуризацією ВВП-варантів, навіть якщо доведеться допустити за ними дефолт.
Що відомо про реструктуризацію боргу України
На початку вересня 2024 року Україна оголосила про успішне завершення операції з реструктуризації боргу та проведення розрахунків за 13 серіями державних єврооблігацій та гарантованих державою єврооблігацій, випущених "Укравтодором".
Процес реструктуризації включав обмін 13 серій державних єврооблігацій і однієї серії гарантованих державою єврооблігацій "Укравтодору" на суму близько $20,5 млрд (приблизно $24 млрд із урахуванням капіталізованих відсотків) на вісім нових серій єврооблігацій із номінальною вартістю $15,2 млрд.
У результаті цієї угоди державний та гарантований державою борг України скорочено на близько $9 млрд, зазначали у Мінфіні.
Що таке ВВП-варанти
ВВП-варанти були випущені в рамках реструктуризації держборгу України у 2015 році замість єврооблігацій на номінальну суму близько $3,24 млрд (20% обсягу реструктуризації) та не є частиною держборгу країни. Платежі за ВВП-варрантами можуть здійснюються щорічно у грошовій формі в доларах США залежно від динаміки зростання реального ВВП України у 2019-2038 роках, проте через два календарні роки – тобто між 2021 та 2040 роками.
Якщо приріст ВВП за рік нижчий за 3% або реальний ВВП менший за $125,4 млрд, то виплат за паперами не передбачено. Якщо приріст реального ВВП складе від 3% до 4%, виплата становитиме 15% перевищення показника ВВП над 3%, а якщо вище 4% – то ще плюс 40% перевищення показника ВВП над 4%. Крім цього, з 2021 до 2025 року платежі обмежені 1% ВВП.
У травні 2021 року Україна здійснила першу виплату за ВВП-варрантами у розмірі $40,75 млн, з урахуванням показника ВВП за 2019 рік.
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"Процес реструктуризації включав обмін ... близько $20,5 млрд (приблизно $24 млрд із урахуванням капіталізованих відсотків) на ... $15,2 млрд" (С)
Ще пару років і чуваки ще доплачувати будуть. Особливо якшо один з тримачів цих боргів вже декілька років маринується в Лукʼянівському СІЗО .
Це:
Ось цім, 50% - ми заплатимо ПІЗДНІШЕ...
А ось цім 50% - ми НЕ заплатимо НІКОЛИ!
Так же?
ось цим 50% ми не заплатимо пізніше
а ось цим 50% ми не заплатимо одразу.
Але ви дуже спрощуєте. Я в цих питаннях диванний експерт і реальні експерти пояснять краще, але просто прикиньте, поставте себе на місце тримача боргу. Якшо ви не рашка, то вам нема ніякого сенсу топити Україну. Вам треба забрати свої гроші. Ну обʼявить Україна дефолт, вам від цього легше стане? Подасте до суду? А тут війна, форс мажор на всю країну (хоча не впевнений, шо тут воно спрацює). Призначить якийсь лондонський суд шо розрахуються з вами в наступному тисячолітті рашкінскім баблом? Воно вам треба? Тож будете домовлятись.
І знову повторюю, якшо ви при цьому сидите в СІЗО, то з вами домовлятися ще простіше.
"В нашому випадку я би сказав
ось цим 50% ми не заплатимо пізніше
а ось цим 50% ми не заплатимо одразу."
Що ваш варіант, що мій, результат один - грошей ніхто не побачить, ці зразу, ні потім.
А "поставив себе на місця тримача боргу" я тебе спитаю:
А зарплатню робітникам ЧИМ платити?
А оренду ЧИМ платити?
А комуналку ЧИМ платити?
Та, взагалі, ПОДАТКИ ЧИМ платити?
Облігаціями-папірцями?
Від цих "поточних витрат" мене же ніхто НЕ звільняв?
Ой-ой, мало ви знаєте наші реалії...
Такі облігації у ПРИМУСОВОМУ порядку сплавляли державним підприємствам та тим, хто гос замовлення виконував.
Держбанки які накупляли також цих облігацій, мають рекордні прибутки, можна було до прикладу частину тихо списати а не робити не виплати.
А про віддавати весь прибуток... ну я розумію шо від зелених дебілів багато чекти не треба, але ж хоч станню можна було прочитати до кінця?
Звісно ПОРОШЕНКО!!!
А у штани ТОБІ Порошенко сьогодні ще не насрав?
Бо щось тхне лайном...
В гіфке зможеш?
ніт щоб подякувати Яресько яка домовилась про реструктуризацію та списання частини боргів що набрала жулія владімровна та якунович...
гнидота ***** зелена, якій досі сере в штани парашенка.