Рада ухвалила закон про перезапуск ринку факторингу в Україні

Верховна Рада ухвалила закон "Про факторинг", який має привести регулювання ринку факторингових послуг в Україні у відповідність до світових стандартів.

Відповідний законопроєкт №12306 у другому читанні депутати підтримали на засіданні у вівторок, 3 червня, повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") у Telegram.

"Законопроєкт передбачає удосконалення регулювання факторингу в Україні та окремих положень чинних законів України, що стосуються надання факторингових послуг", – пояснив голова Комітету.

За словами Гетманцева, основні положення закону передбачають:

імплементацію в законодавство України положень Модельного закону Міжнародного інституту з уніфікації приватного прав про факторинг, що наблизить український факторинг до кращих міжнародних відповідників;

запровадження державної реєстрації відступлення права вимоги, що дозволить зменшити ризик шахрайства під час здійснення факторингової діяльності та сприятиме прозорості ринку факторингу;

️визначення предмету та змісту договору факторингу;

визначення пріоритету відступлення права грошової вимоги;

️розмежування регулювання торговельного факторингу та операцій з фінансовою заборгованістю. Водночас діяльність компаній, які надають послуги з відступлення права вимоги за договорами про споживчий кредит, здійснюватиметься в межах ліцензії на діяльність фінансової компані, яка передбачає право надавати кошти у кредит і буде несумісною з наданням послуг торгового факторингу.

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У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що факторинг є другою за обсягом фінансовою послугою на ринку небанківських фінансових послуг України, але частка класичного торговельного факторингу на небанківському фінансовому ринку незначна. Натомість часто небанківський факторинг стосується відступлення прав грошової вимоги за проблемними кредитами.

"Наразі законодавче регулювання факторингу не відповідає міжнародній практиці та не забезпечує належний захист факторів та клієнтів. Відсутня можливість реєстрації відступлення вимоги фактору в державному реєстрі. Через агресивну діяльність у зв'язку з врегулюванням проблемних кредитів споживачів, купівлю яких здійснюють небанківські факторингові компанії, створюється негативна репутація для ринку факторингу", – вказують автори законопроєкту, який має усунути ці недоліки.

Як повідомлялося, Верховна Рада схвалила законопроєкт №12306 про факторинг у першому читанні у лютому 2025 року.