В Україні схвалили зміни до Стратегії розвитку фінансового сектору

Рада з фінансової стабільності (РФС) у межах підготовки до восьмого перегляду програми розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом ухвалила низку рішень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зокрема, РФС схвалила зміни до Стратегії розвитку фінансового сектору України. Вони передбачають нові заходи щодо законодавчого врегулювання діяльності Фонду розвитку підприємництва, розроблення стратегії розвитку іпотечного кредитування, підвищення стійкості критичної інфраструктури та цифрової операційної стійкості фінансового сектору.

Також зміни враховують оновлення заходів для розвитку інфраструктури ринків капіталу, зокрема щодо узгодження цільової моделі роботи ринку разом зі стейкхолдерами, включаючи питання консолідації облікової інфраструктури та залучення іноземних інвесторів, та її імплементації.

Зазначається, що ці зміни дають змогу реформувати ринок та максимізувати можливості залучення приватних інвестицій.

Крім того, РФС схвалила зміни до Стратегії з розвитку кредитування для синхронізації її з планом законодавчих змін у межах реалізації програми Ukraine Facility.

Ще одним рішенням РФС розглянула та взяла за основу концепцію розроблення Стратегії з розвитку іпотеки і доручила робочій групі з фінансового розвитку підготувати узгоджені матеріали для її подальшого обговорення, зокрема з експертами МВФ.

Схвалені документи, зокрема оновлену Стратегію розвитку фінансового сектору України та Стратегію з розвитку кредитування, буде оприлюднено додатково після затвердження.

Нагадаємо, Рада з фінансової стабільності створена в березні 2015 року відповідно до Указу Президента України і є форумом для фахового обговорення системних ризиків, що загрожують фінансовій стабільності держави.

До неї входять міністри фінансів та економіки, голова Національного банку, очільниця Фонду гарантування вкладів та керівних інших установ-членів РФС.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів затвердив стратегію цифрового розвитку з управління державними фінансами до 2030 року.