В Україні затвердили стратегію цифрового розвитку з управління державними фінансами до 2030 року. Що передбачено?

Кабінет Міністрів схвалив розпорядження "Про продовження строку виконання Стратегії здійснення цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації системи управління державними фінансами на період до 2025 року та плану заходів щодо її реалізації".

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.

Як зазначається, Стратегія цифрового розвитку системи управління державними фінансами (СУДФ) на період до 2030 року продовжує реалізацію пріоритетних напрямів розвитку Мінфіну в сфері цифрової трансформації.

Мінфін протягом 2022-2024 років уже вдосконалив низку діючих публічних веб-порталів та створив нові автоматизовані системи.

Зокрема, з метою популяризації інвестування у військові облігації внутрішніх державних позик у 2022 році запрацював веб-портал на якому оприлюднюється необхідна інформація про список банків – первинних дилерів та ліцензованих брокерів військових ОВДП.

Також у 2024 році Мінфін забезпечив створення "Матриці реформ" – модуля системи моніторингу виконання зобов'язань України перед ЄС, іноземними державами, міжнародними організаціями.

Стратегія цифрового розвитку СУДФ до 2030 року визначає кроки для впровадження сучасних інформаційних технологій для підвищення ефективності, прозорості та інтегрованості фінансової системи держави, які дозволять:

оптимізувати обмін даними між державними фінансовими установами;

зменшити операційні витрати та підвищити ефективність адміністрування бюджетних ресурсів;

підвищити прозорість державних фінансів та довіру до системи з боку громадськості та міжнародних партнерів;

запровадити інноваційні цифрові рішення для аналітики та прогнозування бюджетних процесів;

унеможливити вплив людського фактора на автоматичну обробку інформації;

підвищити інформаційну безпеку в системі управління державними фінансами.

Результатом реалізації оновленої Стратегії стане ІТ-консолідація інформаційних ресурсів суб'єктів СУДФ, куди входять Мінфін, Держподаткова, Держмитслужба, Держказначейство та Держаудитслужба, на рівні Міністерства фінансів України.

Адміністрування цих інформаційних ресурсів здійснюватиметься незалежним адміністратором з використанням хмарних технологій.

Раніше Міністерство цифрової трансформації опублікувало результати цифровізації регіонів та громад України за перший квартал 2025 року. Лідерами рейтингу стали Дніпропетровщина та Львівщина.

Перед тим прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що від початку повномасштабної війни економічний та антикорупційний ефект цифровізації в Україні вже склав понад 66 млрд грн.