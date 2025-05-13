В Україні виміряли цифрову трансформацію регіонів. Хто у лідерах

Міністерство цифрової трансформації опублікувало результати цифровізації регіонів та громад України за перший квартал 2025 року. Лідерами рейтингу стали Дніпропетровщина та Львівщина.

Про це повідомили на платформі "Дія.Цифрова громада".

За результатами вимірювання середній показник Індексу цифрової трансформації регіонів становить 30 балів зі 100 можливих. Серед лідерів – Дніпропетровська (43 бали), Львівська (43 бали) та Тернопільська області (42 бали).

Зазначається, що найкращі результати регіони продемонстрували в напрямках цифровізації публічних послуг, цифрової інфраструктури та цифрових навичок.

Водночас саме цифровізація територіальних громад і цифрова економіка залишаються слабшими місцями на регіональному рівні.

Щодо громад, середній Індекс цифрової трансформації – 16 балів зі 100 можливих. Найвищі результати у Криворізькій (62,97), Вінницькій (62,75), Тернопільській (60,35), Львівській (55,61) та Харківській (54,57) громадах.

Читайте також: Шмигаль оцінив економічний ефект від цифровізації в понад 66 мільярдів

Громади досягли найкращих результатів у цифровізації публічних послуг і розвитку цифрових навичок, однак цифрова інфраструктура та економіка залишаються найслабшими напрямами.

Серед головних результатів за перший квартал:

85 громад мають індустріальні парки;

у 43% ІТ-підприємствах керівниці – жінки;

у середньому по Україні громади оцифрували свої послуги для бізнесу на рівні 10%;

майже 12 тис. населених пунктів під’єднано до волоконно-оптичних мереж, а 23 тис. населених пунктів забезпечено мобільним звʼязком 4G;

166 громад мають інтегровану систему відеоспостереження;

3 300 садочків упровадили електронну чергу із зарахування дитини до закладу;

1 280 лікарні впровадили онлайн-запис до лікаря.

Як повідомлялося, упродовж 2024 року державними цифровими послугами активно користувалися 55% українців проти 64% роком раніше. Водночас торік зросла частка тих, хто задоволений якістю таких послуг.