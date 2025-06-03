Аеропорт "Бориспіль" отримає технічну допомогу від Південної Кореї. Що збираються зробити?

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" протягом 2025-2028 років отримає технічну допомогу від Корейського агентства міжнародного співробітництва (KOICA), зокрема і в поставках обладнання інформаційних систем AODB/AOC.

Про це йдеться в тексті проєкту "Стратегії розвитку сфери цивільної авіації та використання повітряного простору України на період до 2030 року та затвердження операційного плану її реалізації в 2025-2027 роках", передає Інтерфакс-Україна.

Як зазнчається, протягом окресленого періоду Корейським агентством міжнародного співробітництва реалізовуватиметься проєкт міжнародної технічної допомоги "Модернізація роботи аеропорту "Бориспіль" для безпечного, захищеного та ефективного авіаперевезення".

Проєкт фінансується урядом Південної Кореї з метою покращення умов обслуговування пасажирів в аеропорту, а також підвищення навігаційної безпеки цивільної авіації через модернізацію діяльності та обладнання "Борисполя".

На сайті KOICA розміщено оголошення про тендер із підтримки проєкту в аеропорту "Бориспіль", до участі в якому запрошені, зокрема, експерти з вибору місцевих постачальників обладнання AODB (центральна інформаційна система аеропорту) і AOC (фізичний або віртуальний центр управління операціями аеропорту).

Загальна сума тендеру складає $1,1 млн. Експерти залучаються на час від моменту укладання контракту до 2028 року.

Окрім того, в проєкті стратегії розвитку цивільної авіації зазначається, що очікується допомога з боку аеропортів країн-партнерів у вигляді безоплатної передачі на баланс визначених українських аеропортів транспортних засобів та технічного обладнання.

У лютому цього року повідомлялося, що державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" виконало вже п'ять перегонів авіаційних суден, тоді як медіа було відомо лише про чотири.

Наприкінці листопада минулого року повідомлялося, що Авіаційна служба України готова відновити польоти на 95%, але ключовим фактором для цього залишається гарантування безпеки пасажирів.

Перед тим Міністерство розвитку громад і територій за підтримки посольства США розробило "дорожню карту" відкриття повітряного простору України в умовах воєнного стану.

Пізніше заступник міністра фінансів України Олександр Кава заявив, що авіасполучення в Україні може відновитися до завершення бойових дій, проте все буде залежати від того, як розвиватиметься ситуація на полі бою.