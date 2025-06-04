"Укрзалізниця" помітила початок сезону відпусток: курсування додаткового потяга з Києва до Ужгорода продовжили

"Укрзалізниця" вирішила продовжити курсування додаткового поїзда №284/283 сполученням Ужгород - Київ - Ужгород.

Таке рішення ухвалили з огляду на початок сезону відпусток та зростання пасажиропотоку, повідомляє пресслужба залізничної компаніїх.

Зокрема, з Ужгорода до Києва поїзд курсуватиме 11, 13, 15, 19, 21, 25 червня. Відправлення – о 23:14), до Києва він прибуватиме о 13:12 наступного дня.

З Києва поїзд вирушить 12, 14, 16, 20, 22, 26 червня. Відправлення – о 15:12,, прибуття до Ужгорода – о 5:20 наступного дня.

В "Укрзалізниці" нагадали, що на цьому напрямку курсує ще один додатковий поїзд – №213/214 сполученням Київ - Ужгород - Київ.

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Як повідомлялося, "Укрзалізниця" також призначила на перше декаду червня додаткові потяги із Києва у напрямку Вінниці та Дніпра.